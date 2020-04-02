Улицы Харькова в период карантина начали обрабатывать хлорсодержащими средствами

Две машины, которые дезинфицировали одну из улиц города, зафиксировали на камеру, а видео опубликовали в группе «Жить в Харькове» в социальной сети Фейсбук,передает Politeka. .

Такие действия направлены на то, чтобы препятствовать распространению коронавируса, они применяются во многих городах. Кроме того, коммунальщики проводят дезинфекцию подъездов и детских площадок, тротуаров и так далее.

Однако пользователи на видео отреагировали с известной долей сарказма. Немало комментаторов уверены, что такие меры никакого толку не принесут, зато позволят «распилить бабло».

«Мне интересно, где это в Харькове? Кто-нибудь видел это?», «Они видео отсняли, деньги списали и разошлись по домам (на самоизоляцию)!», «Зачем дороги??? надо отрабатывать подъезды, вход в супермаркетах, остановках», «Показуха! И очередное отмытие средств», «Второй месяц карантина, а у нас только начинают шевелиться с дезинфекцией», «Зачем!??? Списать бабло!?», «Хорошо, если так! А могут и для понта и списания средств?», зачем поливать проезжую часть..... там никто не ходит, не плюет., не сморкается... дезинфицировать прежде всего нужно тротуары, остановки, придомовые и прибольничные территории, подъезды ... места, где есть массовый контакт с людьми и продуктами их жизнедеятельности. Конечно, полить дорогу проще», – пишут харьковчане под видео.

В Харькове начали дезинфицировать дороги)))) В Харькове начали дезинфицировать дороги хлорсодержащими дезсредствами)))) Gepostet von Жить в Харькове am Donnerstag, 2. April 2020

Ранее мы рассказывали, что в Украине ужесточают карантин из-за распространения коронавируса. Кабмин своим решением запретил выходить на улицы компаниями более двух человек, обязал всех носить маски, детям до 16 лет нельзя появляться на улице без сопровождения взрослых.

Напомним, харьковчане обошли запреты карантина и устроили яркие гуляния с фейерверком.

Как сообщала Politeka, карантин продолжается: сколько украинцы протянут без работы, "Денег не хватит даже на...".

Также Politeka писала, что пневмония забрала десятки жизней на Харьковщине.