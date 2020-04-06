В Харькове суд рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности водителя маршрутки, который превысил лимит пассажиров, и вынес вердикт

За 17 пассажиров вместо 10 водителю 296-й маршрутки грозил огромный штраф, однако суд отказался привлекать его к ответственности, передает Depo.Харьков со ссылкой на постановление Киевского райсуда города. Чтобы посмотреть видео инцидента, доскролльте страницу вниз.

Рассмотрев дело, поступившее из Департамента патрульной полиции Управления патрульной полиции в Харьковской области о привлечении к ответственности водителя ООО "НЕМО ЛТД" по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей), судья принял решение отказать правоохранителям.

По информации журналистов, на суде водитель своей вины не признал. По его словам, он предупреждал пассажиров о том, что в салон больше 10 человек нельзя, и пояснил, что контролировать количество людей он не мог.

Когда полицейские остановили его на дороге, то насчитали 17 пассажиров вместо 10, хотя водитель утверждал обратное. Однако лейтенант полиции настаивал на нарушении и 17 гражданах в салоне.

В свою очередь суд отметил, что протокол об административном правонарушении составлен сотрудником полиции с нарушением требований, поскольку не было показаний свидетелей, которые бы подтвердили превышение лимита пассажиров. В материалах дела – только рапорт полицейского и диск з записью о правонарушении, который не содержит данных о том, что в автобусе было 17 пассажиров. Диск только отражает нахождение патрульного полицейского в автобусе, который считает до 17.

Также на видео есть изображения нескольких пассажиров, которые сидят в автобусе, но посчитать их не представляется возможным, поскольку полицейский стоит на одном месте и считает пассажиров.

Таким образом суд не принял во внимание объяснения инспектора полиции о наличии в автобусе 17 пассажиров, поскольку они опровергаются видеозаписью, и постановил закрыть производство по делу в связи с отсутствием в его действиях водителя состава административного правонарушения.

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