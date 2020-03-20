В Харькове водитель маршрутки может заплатить огромный штраф за превышение лимита пассажиров в салоне

За 17 пассажиров вместо 10 водителю 296-й маршрутки в Харькове грозит существенный штраф. Об этом сообщает «Суспільне».

Полицейским мужчина объяснил, что знает о распоряжении Кабмина не перевозить во время карантина больше 10 человек за раз и предупреждал об этом пассажиров.

«За то, что я взял, перевез, а у меня было 4 платных пассажиров и 13 бесплатных, то есть льготников, меня сейчас будут штрафовать или что-то делать», – рассказал он журналистам.

Автобус курсирует между Пятихатками и центром Харькова. Ежедневно по этому маршруту ездят по 36 автобусов. В салонах висят предупреждения о лимите на перевозку, но не все люди готовы следовать им, игнорируя замечания водителя, которого обязали следить за количеством пассажиров.

«Эту функцию почему-то полицейские переводят на водителя. А почему полицейский, когда заходит в автобус и на 11-ю человека не может написать этот протокол о админнарушении?», – негодует директор компании-перевозчика Рафик Гадиров.

Сумма штрафа за перевозку более 10 пассажиров в транспорте во время карантина - от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

Как водителям обезопасить себя от штрафов, если «лишние» пассажиры никак не желают покидать салон, объяснил инспектор отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции Еднари Катамадзе.

По его словам, в таком случае водитель должен заглушить транспортное средство и вызвать патрульную полицию. Та же должна на подобные вызовы реагировать немедленно.

Как известно, утром харьковчане заблокировали движение трамваев из-за ограничения на количество пассажиров. В мэрии готовят обращение в Кабмин с просьбой разрешить хотя бы частично возобновить работу метрополитена.

Напомним, в Харькове мужчина безумным способом обошел "лимит 10-ти" в транспорте.

Как сообщала Politeka, Харьков получит тесты для выявления коронавируса.

Также Politeka писала, что водитель показал, как заставляет харьковчан соблюдать карантин.