Один из харьковских водителей снял видео о том, как получается исполнять предписание властей перевозить не более 10 пассажиров в салоне за раз в связи с карантином из-за коронавируса

Соответствующую запись опубликовали в группе «Харьков 1654» в социальной сети Фейсбук.

На видео парень в респираторе, очках и резиновых перчатках считает пассажиров в салоне, попутно напоминая, что на период карантина более 10 человек перевозить запрещено. Он просит выйти «лишних», на что сразу слышит в ответ возмущение.

Водители маршруток стали соблюдать правила карантина и не разрешают более 10 пассажирам находиться в салоне Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 18. März 2020

Парень не растерялся и предложил пассажирам набрать «102» и сообщить правоохранителям, что он отказывается их везти. Вскоре несколько человек выходят, а одна пенсионерка призывает ехать, несмотря на запреты.

«Водитель не имеет права выгонять», – заявляет она. На вопрос водителя «Что делать?» отвечает: «Ехать!».

«Ну, всё...скоро и маршрутки не будут ездить....экономически не выгодно», «Та что респект, в итоге ж поехали. И если эту карусель оштрафуют, то именно водителя», «Вот же менталитет у наших людей, он ей говорит нельзя, а она едь, хоть тресни», «Вообще-то должен быть закон, не возить пенсионеров!! пусть конце концов поймут, что им лучше дома сидеть!!!», «Уважаемые пенсионеры! Сейчас всем не легко, особенно тем, кто наполняет, работая, бюджет города! А значит, и ваши пенсии! Сидите дома!! Дайте работающим добраться!» – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что остановка работы метро в Харькове до 3 апреля парализовала город. Утром люди не могли добраться на работу и штурмовали общественный транспорт, набиваясь в салоны трамваев и троллейбусов до отказа.

Напомним, Харьков получит тесты для выявления коронавируса.

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