Итальянцы, которые во время тотального карантина развлекались концертами на балконе, «заразили» этим и харьковчан

Третья неделя карантина в городе вывела на балконы первых местных музыкантов, передает Politeka.net. Так, одного такого заметили на проспекте Науки, а соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

На записях – парень с электрогитарой, который вышел на крохотный балкон на четвертом этаже и не совсем уверенно, но пытается играть. Он привлек внимание людей, и на него устремились сразу несколько объективов видеокамер телефонов с соседнего дома.

«Если ты не едешь в Италию, то Италия едет к тебе. 🇮🇹 Великий балконный концерт на пр. Науки. Слушают даже собаки 😄», – говорится в подписи к одному из видео.

Если ты не едешь в Италию, то Италия едет к тебе 🇮🇹 Великий балконный концерт на пр. Науки. Слушают даже собаки 😄 Gepostet von Брутальный Харьков am Mittwoch, 8. April 2020

Пользователи в целом позитивно отреагировали на такой концерт, но не обошлось и без критиков.

На проспекте Науки появились первые балконные музыканты 🎸 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 8. April 2020

«Для начала не плохо. Можно смелее!», «время возрождать серенады!)», «Не умеешь не берись!!!», – пишут в сети.

Ранее мы рассказывали о том, что по состоянию на 8 апреля в Харькове зарегистрировали пять случаев заражения китайским гриппом. Это четверо мужчин и одна женщина. По словам врачей, среди зараженных – семейная пара, которая недавно вернулась из Польши. Трое людей находятся в больнице, двое – на самоизоляции, «тяжелых» среди них нет .

Мы также писали о том, что с 6 апреля правительство ужесточило условия карантина, и теперь харьковчанам запрещено гулять в парках, скверах и прибрежных зонах. Исключение составляет только выгул собак.

В связи с этим в городе активно начал развиваться новый вид бизнеса: особо предприимчивые харьковчане предлагают в аренду для прогулок своих домашних любимцев. Соответствующие объявления уже появились в сети. Цены – от 50 гривен за полчаса прогулки.

Напомним, в Харькове строймаркеты начали торговать продуктами.

Как сообщала Politeka, харьковчанам напомнили, каким мог стать город шесть лет назад.

Также Politeka писала, что харьковчанин показал, как избежать штрафа за отсутствие маски на карантине.