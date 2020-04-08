Для Харькова это второй день рождения!

8 апреля исполнилось шесть лет с тех пор, когда Харьков чуть не пошел по пути Донецка и Луганска в "русский мир"

Накануне этого дня в 2014 году «альтернативные» депутаты провозгласили в здании Харьковской облгосадминистрации «Харьковскую Народную Республику» и попытались назначить референдум о статусе региона при посредничестве России, а также объявить государственный суверенитет самопровозглашенной республики.

Присутствующие поддержали предложение единогласно, скандируя «Путин!» и поднимая руки за образование нового квазигосударства.

Соответствующие видеонапоминания опубликовали в группе «Харьков 1654».

«Из-за этого карантина мы совсем забыли о тех, кто подарил нам мир в Харькове. Сегодня ровно 6 лет, как освободили ХОГА от захватчиков «ХНР»», – говорится в публикации.

К счастью, принести в Харьков разруху и «русский мир» помешал спецназ.

О проведении в Харькове антитеррористической операции утром 8 апреля заявил тогда еще и.о.министра внутренних дел Арсен Аваков. В рамках операции был перекрыт центр города и станции метро. Подразделение «Ягуар» под командованием тогдашнего командующего НГУ Степана Полторака освободило здание областной государственной администрации. Им понадобилось всего 17 минут, чтобы парализовать захватчиков и очистить от них помещение задержав 74 человека.

«Спасибо винницкому "Ягуару" огромное!», «Так можно было действовать и в Донецке и Луганске!», «Спасибо, мужики!», «Половина ватноголовых совкод**черных дибилов , которые бегали тогда по площади с флагом🇷🇺 и захватывали вместе с туристами из Курска, Воронежа, Белгорода Харьковскую ОГА с призывом Путина, сидят сейчас в харьковских пабликах и ностальгируют о том, что не получилась тогда их ХНР. И Слава Богу, иначе было бы, как сейчас в Донецке и Луганске, то есть полная ж*па», – пишут в комментариях.

Напомним, скандальный экс-силовик, разгонявший Евромайдан в Харькове, избежал наказания.

Как сообщала Politeka, сепаратист покалечил героя АТО.

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