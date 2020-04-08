На карантине в строительных магазинах появились продукты питания

Соответствующее фотодоказательство опубликовали в группе «ХС Харьков».

«К — клиентоориентированность. «Будмэн» на пр. Ландау начал банчить гречкой с рисом 🥴», – говорится в подписи к снимкам.

На кадрах – крупы, макароны, масло, сахар.

«Надо ж как то работать. Вместе с продуктами и смеситель как-то продастся», «Все правильно. Обход закона. Так скоро во всех магазинах гречка будет. 😜», «Ну так правильно, а то пенсионеров дальше 2 км от дома не отпускают», «А в "Эпицентре" на кассах туалетная бумага продаётся, я видел))», «Шоб не стонали, шо нету», «Дешевле, чем в АТБ», – шутят в комментариях.

Как известно, после усиления условий карантина работают только продуктовые магазины и аптеки, поэтому владельцам других точек приходится проявлять чудеса изобретательности.

Ранее мы рассказывали о том, что харьковский адвокат Игорь Черняк в шутливой форме рассказал жителям города, что делать, если нет собаки, а гулять в парке очень хочется. Чтобы избежать штрафа и подышать свежим воздухом, он порекомендовал купить хомяка и ходить его выгуливать.

По его словам, хомяк – намного дешевле, чем собака, а также нет никаких проблем с логистикой. Его достаточно посадить в карман, и никакой полицейский не придерется, поскольку хомяк – домашнее животное.

Мы также писали о том, что харьковчанка опубликовала пронзительный пост о том, что государство совершенно не подготовилось к борьбе с китайским вирусом, зато вовсю штрафует и ограничивает граждан, у которых нет денег даже на самые дешевые маски.

Напомним, в Харькове врачи вынуждены использовать пакеты вместо ИВЛ.

Как сообщала Politeka, харьковчане решили озолотиться на домашних любимцах во время карантина.

Также Politeka писала, что харьковчанин показал, как избежать штрафа за отсутствие маски на карантине.