Отчаявшись дождаться аппаратов искусственной вентиляции легких в достаточном количестве, харьковские медики проявили недюжинную смекалку

Как спасать жизни людей с COVID-19, придумали врачи Харьковской областной детской инфекционной больницы, в которую будут поступать больные, передают журналисты программы «Факты». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца. На сегодня в медучреждении всего семь аппаратов ИВЛ.

В условиях их критической нехватки врачи вспомнили о методе 90-х годов прошлого века, с помощью которого спасали сотни жизней, и вместо дорогой медтехники решили воспользоваться полиэтиленовыми пакетами.

Видео, снятое харьковскими врачами, стало буквально вирусным, а их коллеги со всей Украины благодарят за подсказку, иностранцы же просят перевести видео для свободного использования.

Анестезиолог Владимир Корсунов признался, что столько отзывов не ожидал.

По его словам в 90-е года с помощью бабл-сипапа спасли сотни маленьких пациентов, поскольку аппараты ИВЛ были очень некачественные и вызывали серьезные осложнения у детей.

Аналоги этого чудо-аппарата, изготовленные на заводах медтехники, стоят несколько тысяч долларов, поэтому врачи собственноручно смастерили украинский вариант, который обошелся в несколько сотен гривен.

Сипап (от англ. Constant Positive Airway Pressure, CPAP) — это режим искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением. Для создания такого аппарата берут полиэтиленовый пакет, несколько специальных переходников и делают два отверстия. В одно подключают трубку от балонна с кислородом, второе – чтобы пациент выдыхал углекислый газ.

Самое главное, чтобы пакеты были из качественного нетоксичного полиэтилена, отмечают врачи.

Пакет плотно фиксируют на шее, чтобы кислород не выходил наружу, а глубина, на которую опустили трубку с водой, определяет давление. Газ выходит, образуются пузырьки, что делает невозможным скопление лишнего давления в дыхательных путях.

Именно из-за этого методика получила название «бабл-терапия». Она подходит больным, которые в сознании и могут самостоятельно дышать, но из-за повреждения легких пневмонией не способны в достаточном количестве насытить организм кислородом.

По предварительным подсчетам, в такой терапии будут нуждаться около 15% больных коронавирусом, говорят медики.

Видео вызвало широкий резонанс и собрало тысячи комментариев.

«Как в космосе, если нет помощи, выкручиваемся из подручных материалов. Здоровья доктору и долгих лет жизни», «Депутатам на голову такой пакет, только без шлангов», «Теперь наши политики начнут париться, поставляя пакеты в больницы вместо ИВЛ! При этом будут доказывать, что ИВЛ – это прошлый век», «Зато горсовет Харькова выделил на посадку тюльпанов в парке им. Горького, который закрыт на карантин, 31 миллион гривен», «Многим нашим политикам пакеты на голову одеть нужноза то, что проводят черные схемы во время карантина. Только пакеты черные, и лечение в лесу. На свежем воздухе. Чтоб неповадно было», – пишут люди.

Напомним, украинка пристыдила власти за борьбу с вирусом с помощью штрафов.

Как сообщала Politeka, харьковчане решили озолотиться на домашних любимцах во время карантина.

Также Politeka писала, что харьковчанин показал, как избежать штрафа за отсутствие маски на карантине.