В связи с ужесточением условий карантина людям запрещено появляться на улице без масок под угрозой штрафа в 17 тысяч гривен

Граждане выходят из ситуации кто как может. Одни шьют маски, другие пользуются подручными средствами, особенно пенсионеры, у которых нет лишних денег на маски, которые подскочили в цене в десять раз, передает Politeka.

В свою очередь государство не особо переживает над вопросом, как помочь украинцам в этой ситуации, решив добить непокорных штрафами.

По этому поводу харьковчанка Ксения Юровская опубликовала пост, буквально крик души, адресованный властям, который нашел широкий отклик среди пользователей.

«Сначала вы впустили в страну вирус! Вы не обеспечили изоляцию тех людей, которые вернулись из-за границы, тем самым вы допустили инфицирование населения, вследствие чего уже погибли и будут погибать люди! Вы ввели жёсткий карантин, вы "закрыли" рабочие места, тем самым вы лишили людей заработка. Вы обеспечили население масками? За что людям покупать маски? Теперь вы ввели штрафы, за отсутствие масок», – пишет она.

Автор интересуется, улавливают ли власть имущие связь между отсутствием работы, денег и масок, а также спрашивает, чем платить штрафы, неужели опять собаками.

Подготовка страны к эпидемии полностью провалена, уверена Юровская.

«Ваши достижения: вирус в Украину запустили, люди болеют и умирают, работы нет, денег нет. Вы запугали народ! В стране паника, переходящая у некоторых в истерику. Вы толком не объяснили, как и что делать правильно», – не скрывает негодования харьковчанка.

Также возникает вопрос, зачем ставят палатки возле больниц для приема людей с коронавирусом вместо того, чтобы использовать под эти цели гостиницы и санатории, которых вполне хватило бы.

«Нужно уже спуститься со своего Олимпа и посмотреть, как и чем живет народ Украины», – подчеркивает Ксения.

Она также спрашивает у «министров» здравоохранения и медицинских советников, есть ли у тех профильное образование, или они дипломы «за сало купили».

Под публикацией читатели оставили 360 комментариев, а поделились ею без малого тысяча людей.

«Нет работы – нет масок! Но мне ещё интересно: а как платить такие штрафы, если мы сидим без работы?», «Как платить? Очень просто)! Если они разрешили носить самодельные маски, тогда пускай готовятся у самодельным деньгам!», «Вот молодец, всё прям в десяточку. Только не верю что "это" что-нибудь ответит», «Получается, каждый сам за своих – как смогут. Мы давно никому не нужны, кроме себя!», – пишут пользователи.

Напомним, как харьковская полиция вылавливает прохожих

Как сообщала Politeka, в Харькове маршрутчик избежал штрафа за нарушение "правила 10-ти".

Также Politeka писала, что харьковчанин показал, как избежать штрафа за отсутствие маски на карантине.