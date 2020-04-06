И это – только первый день!

С 6 апреля в силу вступило постановление Кабинета министров об ужесточении карантина в Украине

Так, теперь запрещается появляться на улице без маски на лице, а также необходимо носить документ, удостоверяющий личность, передает Politeka. В противном случае нарушителю грозит штраф от 17 тысяч.

О том, что эти меры приведут к усилению противостояния в обществе между правоохранителями и рядовыми гражданами, не говорил только ленивый.

Наочный пример – случай в Харькове, запись которого опубликовали в Фейсбуке.

В группе «Брутальный Харьков» появилось видео, на котором парня в маске ночью останавливает полицейский и требует предъявить документы. Как видно на записи, патрульный представился и, ссылаясь на постановление Кабмина №255, просит показать паспорт. Чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу вниз.

На просьбу прохожего показать соответствующее постановление, полицейский ищет его в телефоне. В свою очередь парень сообщает, что идет вместе со свои адвокатом, который потребовал у правоохранителя документ с мокрой печатью, подтверждающий постановление, на основании которого их останавливают, а не читать это с телефона.

После продолжительной перепалки мужчины уходят прочь, пояснив, что идут за хлебом, они в маске, а полицейские не имеют права просто так требовать с них паспорта.

⚠️Полиция Харькова начала кошмарить прохожих!! Gepostet von Брутальный Харьков am Sonntag, 5. April 2020

В комментариях мнения пользователей на увиденное разделились. Одни считают, что полицейские выполняют свою работу, другие же прогнозируют разгул беспредела со стороны правоохранителей.

«У полицейского есть перчатки??? Нарушение! И через документы, которые он будет брать, сколько заразиться харьковчан??? И расстояние не соблюдается!!!», «Начинается беспредел. Надо знать свои права», «хорошо бы начинать со своих обязанностей. А потом права качать», «У нас нет комендантского часа, и без причин не имеет права тебя останавливать. Если ты в маске, то нет причин тебя останавливать. Документы представляют только те, кто на дом. карантине, и сотрудник полиции», «Какие люди бывают несознательные, ведь многое зависит и от нас, все стали грамотные, знают свои права, но нам сейчас иметь цель в том, чтоб выйти с карантина и жить нормальной жизнью...», «Может, вы из Италиии, Испании... вернулись. Почитайте внимательно постановление ...», «Бедные полицейские . Стыдно за наше общество», «Нужно сидеть дома,,, тогда никто никаких никому претензий предъявлять не будет», «Парень как раз был в маске, полицейский просто нашел жертву для отчета. Вычислил, из кого будет проще выбить штраф. С этим законом будет полностью беспредел. А парень молодец», – пишут под публикацией.

Напомним, харьковчанин показал, как избежать штрафа за отсутствие маски на карантине.

Как сообщала Politeka, харьковчанам показали обратную сторону карантина.

Также Politeka писала, что полиция взялась за злостных нарушителей карантина на Харьковщине.