Из-за карантина в Харькове опустели парки и скверы от толп отдыхающих и шумящих людей, однако на смену им появился кое-кто другой

Пока люди коротают дни в четырех стенах, мечтая о том, чтобы поскорее закончился режим изоляции, природа берет свое, передает Politeka.

На улицах все чаще появляются животные, которые раньше боялись попадаться на глаза людям.

Очередное тому подтверждение – появление зайцев в парке «Зеленый Гай». Соответствующее видео опубликовали в группе «Типичное ХТЗ». Чтобы его посмотреть, доскролльте страницу вниз.

По словам самих харьковчан, в этом парке водятся белки, но зайцев здесь никогда раньше не видели. А о том, чтобы снять их на камеру, и речи быть не могло, поскольку косые так близко к людям никогда не подходили.

В комментариях одни пользователи считают, что голод толкнул животных показать себя, другие же уверены, что природа берет свое, и животные осмелели после того, как из парков и скверов исчезли люди.

«Просто ушастые не боятся вымирающих видов», «Природа приходит в себя в отсутствие человека...», «Ух ты. А я не видела ни разу. Белок валом всегда было, а зайца не встречала», «Ура! Зайчики обитают в городе. Давайте их беречь», «Значит, где-то рядом зайчата припрятаны, сейчас самый сезон», «Вырубили поросль. И много деревьев. Они очень голодные. Бросаю зайцам и белкам орешки, яблоки, морковку и сухари. Особенно много их бегает вдоль новой аллеи от круга на пролёт и вдоль тропинки от 40 школы на пролёт. Если вы там ходите, берите с собой что-то подкормить их. Вчера кормила белок яблоками, они очень голодные», «Вот вам и корона, а природа отдыхает😉», «Природа кайфует, пришла её очередь», – пишут жители города под публикацией.

Напомним, харьковчанам на карантине показали безлюдную весну в городе.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что Зайцева решила вырваться на свободу, вынесен окончательный вердикт.