Карантин, продленный до 24 апреля, внес коррективы в празднование Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля
Как планируют встречать этот праздник в городе, узнавали журналисты издания «Вечерний Харьков».
По словам епископа Харьковского и Богодуховского Митрофана, как пройдут богослужения, в Православной церкви, будут решать непосредственно перед праздником. Священний синод ПЦУ будет заседать ближе к Пасхе, и там будут приняты практические рекомендации для духовества, которые касаются порядка проведения служб.
При условии хорошей погоды службы могут проходить на улице, не исключает он.
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«Я полагаю, что люди будут подходить небольшими группами или по два человека, в зависимости от ситуации, потому что освятить нужно в любом случае. Зашли, освятили и ушли – заходят следующие. Так или иначе, а святить будут – однозначно. Конечно же, людям пожилого возраста лучше остаться дома – паски им смогут посвятить молодые члены семьи или сосуди. Впрочем, все это пока только мои предположения», – пояснил Митрофан.
Предстоятель Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав советует в период карантина в Великий четверг не выполнять обряда умывания ног, а в Великую пятницу ни в храме, ни вне храма не совершать никаких процессий. Плащаницу рекомендуется вынести из святилища к Божьему гробу и установить ограничения перед полотном, чтобы верующие не подходили и не целовали его. Доступ к плащанице организовать так, чтобы не было столпотворения.
Он добавил, что в пасхальное воскресение служба будет проходить на улице, без процессий.
«Если, согласно санитарным нормам страны, можно служить только в храме, то в нем должны находиться исключительно священнослужители и певцы», – подчеркнул блаженнейший и добавил, что, если того будут требовать условия карантина, верующие должны принимать участие в службах только дома при помощи трансляции. Пожилых, тех, кто находится на самоизоляции, и людей, имеющих признаки ОРВИ, он попросил не приносить продукты на освящение.
Что касается УПЦ МП, то там еще не обнародовали каких-либо рекомендаций по поводу празднования Пасхи.
Напомним, харьковские священники решили ударить по коронавирусу.
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