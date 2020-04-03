В этом году все будет иначе

Карантин, продленный до 24 апреля, внес коррективы в празднование Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля

Как планируют встречать этот праздник в городе, узнавали журналисты издания «Вечерний Харьков».

По словам епископа Харьковского и Богодуховского Митрофана, как пройдут богослужения, в Православной церкви, будут решать непосредственно перед праздником. Священний синод ПЦУ будет заседать ближе к Пасхе, и там будут приняты практические рекомендации для духовества, которые касаются порядка проведения служб.

При условии хорошей погоды службы могут проходить на улице, не исключает он.

«Я полагаю, что люди будут подходить небольшими группами или по два человека, в зависимости от ситуации, потому что освятить нужно в любом случае. Зашли, освятили и ушли – заходят следующие. Так или иначе, а святить будут – однозначно. Конечно же, людям пожилого возраста лучше остаться дома – паски им смогут посвятить молодые члены семьи или сосуди. Впрочем, все это пока только мои предположения», – пояснил Митрофан.

Предстоятель Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав советует в период карантина в Великий четверг не выполнять обряда умывания ног, а в Великую пятницу ни в храме, ни вне храма не совершать никаких процессий. Плащаницу рекомендуется вынести из святилища к Божьему гробу и установить ограничения перед полотном, чтобы верующие не подходили и не целовали его. Доступ к плащанице организовать так, чтобы не было столпотворения.

Он добавил, что в пасхальное воскресение служба будет проходить на улице, без процессий.

«Если, согласно санитарным нормам страны, можно служить только в храме, то в нем должны находиться исключительно священнослужители и певцы», – подчеркнул блаженнейший и добавил, что, если того будут требовать условия карантина, верующие должны принимать участие в службах только дома при помощи трансляции. Пожилых, тех, кто находится на самоизоляции, и людей, имеющих признаки ОРВИ, он попросил не приносить продукты на освящение.

Что касается УПЦ МП, то там еще не обнародовали каких-либо рекомендаций по поводу празднования Пасхи.

Напомним, харьковские священники решили ударить по коронавирусу.

Как писала Politeka, патриарх Кирилл выдал миру молитву от коронавируса.

Также Politeka писала, что в Днепре устроят Пасху для "избранных".