«В борьбе с коронавирусом все средства хороши», – решил митрополит УПЦ МП Онуфрий и сделал посильный вклад в защиту харьковчан от эпидемии

Он совершил крестный ход вокруг города с иконами Озерянской Божией матери, а также Новомученников и Исповедников, передает NewsRoom.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий и остальные служители провели молебны возле поклонных крестов на въезде в Харьков.

В епархии сообщили, что они «возносили молитвы Господу Богу, Всемилостивой Владычице Богородице, святым угодникам об избавлении от губительного поветрия и смертоносной заразы, осеняя город и его жителей чудотворным образом и окропляя святой водой».

Ранее мы рассказывали о том, что в России «боевые бабки» Путина провели ритуал очищения РФ от коронавируса. Соответствующее видео вызвало в сети гомерический хохот.

В кадре – шесть женщин пенсионного возраста, именно той категории, которая, между прочим, является самой уязвимой для коронавируса.

В руках все держат цветные плакаты с распечатанным на них изображением вируса. «Запевала» произносит речь, от которой, наверное, у американского президента Дональда Трампа уши горели красным пламенем.

"Бойові загони" путіна показують боротьбу з коровірусом в россії. Авжеж не забули згадати Америку і Трампа. Тут навіть і діагноз поставити важко.

🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/TwCJSdhDX9 — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) March 20, 2020

«Мы сегодня здесь собрались, чтобы покончить с этой надуманной информацией. Никакого здесь коронавируса как такового нет. Это не тот вирус, который сегодня перевернул всю страну. Это Трампу надо было поднять свой в два раза доллар, чтобы страна его взлетела в очередной раз. Да, Трамп, ты сегодня выиграл. Все страны сегодня закрылись друг от друга. Да что ты натворил во всем мире? Так вот: нет никакого коронавируса, это политика, тобой придуманная. Вот мы это его сегодня разорвем», – говорит одна из женщины.

После этого все собравшиеся складывают плакаты в ведро, где те горят. В свою очередь главная героиня записи приговаривает, что таким образом они сжигают коронавирус и «очищают» страну.

Мы также писали, что 15 марта предстоятель УПЦ КП, Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет благословил во всех храмах этой религиозной структуры совершать «усиленные и особые молитвы за освобождение от опасной вирусной болезни». Текст молитвы опубликовали на сайте епархии.

Напомним, патриарх Кирилл выдал миру молитву от коронавируса.

Как писала Politeka, сеть взорвал поток тоскующих на карантине котов, забавные кадры: «Какая там работа».

Также Politeka сообщала, что коронавирус косит украинских звезд, заразилась актриса из "Леси + Рома": "Боль в легких, кровотечение...".