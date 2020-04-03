Пока харьковчане, заточенные в четырех стенах из-за карантина, сходят с ума, за окном о своих правах все громче заявляет весна

Несмотря на катаклизмы, природа расцветает и берет свое. Сейчас зацвели абрикосы и начинают распускаться декоративные кусты в парках, на подходе – цветение вишен, передает Politeka.

Только в отличие от прошлых лет, сейчас возле цветущих деревьев нет очередей из желающих сделать селфи или запечатлеть себя на фоне природы на изумрудно-зеленом газоне, потому что нагрянувшая эпидемия внесла свои коррективы в досуг харьковчан, которые наблюдают за расцветом природы лишь во время коротких перебежек из дома на работу и обратно, либо же глядя на все великолепие из окон квартир.

Первую весну практически без людей показал на своих снимках Василий Голосный, а его фоторепортаж опубликовали в группе «Наш Харьков» в Фейсбуке.

«Весенний Харьков, который мы видим через экран телефона/монитора», – гласит подпись.

Как видно на снимках, улицы города практически безлюдны, однако машин немало.

«Вся красота мимо пройдёт!... "Сидим дома!"», «Весна в свои права вступила, дав разрешение деревьям зацвести!», «Что-то много машин на Московском для карантина.🤔», «Лучший город земли», «Спасибо! Ну, хотя бы так увидим», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том. что на улицы города выехали машины, которые поливают их дезинфицирующим раствором с хлоркой. Не все харьковчане поддержали подобную инициативу, отметив в сетях, что гораздо больше толку было бы, если бы обрабатывали не дороги, а подъезды и места массовых скоплений людей.

Мы также сообщали, что с 6 апреля вводятся более жесткие условия карантина, которыми запрещаются прогулки в парках и скверах, за исключением выгула собак, выход на улицу больше двух человек вместе, а также нельзя появляться вне квартир без защитных масок.

Напомним, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Как сообщала Politeka, в Харькове пассажира маршрутки едва не избили из-за кашля.

Также Politeka писала, что харьковчане удивили нестандартной защитой от коронавируса.