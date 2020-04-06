Эпидемия китайского вируса и карантин настолько напугали харьковчан, что ради сохраниения своего здоровья они готовы на что угодно

В последнее время в соцсетях распространилась информация о чудодейственных магнитных досточках, которые усиливают иммунитет, делая организм устойчивым перед угрозами здоровью, в том числе и нашумевшим вирусом, передает «Город Х».

На дощечке достаточно просто посидеть несколько минут в день, чтобы привести магнитное поле организма в порядок, по словам продавцов. Удовольствие это стоит недешево.

«Три года назад стартовый набор из 5 штук стоил $3000 (минимальная покупка). Сейчас он стоит $400-500. Эти жулики торгуют дощечками не первый год, впихивают их доверчивым пенсионерам и отчаявшимся людям с тяжелыми болезнями (онкология, заболевание крови). Внушают, что эта дощечка – панацея от всех болезней. В продаже не только эти дощечки, но и много разных пирамидок и прочей ерунды», - пишут в соцсетях.

В группе «Харьков 1654» опубликовали видео, как харьковчанин приходит в офис, где торгуют досточками по 50 тысяч гривен, рассказывая о мошеннической схеме, а также показывает, что вызвал полицию, которая должна разобраться в том, есть ли у товара все необходимые документы, подтверждающие его эффективность.

Ранее попавшиеся на уловку маркетологов и купившие досточку, жалуются на то, что это – развод чистой воды.

«Почему информации об этих аферистах не было осенью 2006 года, когда я приобрёл за две с чем-то тысячи гривен вот этот LACKEY? У меня до сих пор дома валяется этот так называемый «эксклюзивный стационарный восстановитель и гармонизатор важнейших функций человека». Со временем я понял, что это чушь полная», - отметил Игорь Вирченко.

Чем закончился визит полиции, пока неизвестно, а вот в комментариях видео вызвало оживленную дискуссию.

«Аферюги! По башке бы дать! В такое тяжёлое время людей разводят!», «Не нравится – не покупай...а девочки хорошенькие», «а, че? мародерам можно на масках и продуктах, а этим почему нельзя? в конце-концов, не нравится - не бери», «Интересно посмотреть на тех, кто готов заплатить столько за досточку? Как только такие сверхразумы зарабатывают такие деньги, куда устроится, если так платят идиотам? Что по 50 тыщ на деревяшку тратят», «Как оперативно сработали. А в супермаркеты где цены завышены в разы, слабо нашей полиции. Или дорогу не знаете?», «Они уже много лет продают эти досточки)) по принципу сетевого маркетинга», «Нормальные досточки! Точно, что не хуже икон! Не понятно мне возмущение авторов поста! А вдруг они поднимают, таки, иммунитет с колен не хуже благодатного огня, перенесённого, кстати, в этом году, с божьей помощью!», «покупают "сверхразумы" а продают вполне обычные, предприимчивые люди без совести», – пишут пользователи.

В Харькове сверхразумы продают "Досточки от коронавируса" за 50 тыс грн Gepostet von Харьков 1654 am Samstag, 4. April 2020

Напомним, квартирные аферисты придумали новую схему развода на время карантина.

Как сообщала Politeka, аферисты продают «лекарство» от коронавируса.

Также Politeka писала, что аферисты наживаются на карантине.