Ужесточение условий карантина породило в Украине в целом и в Харькове в частности новый вид бизнеса
После того, как правительство запретило гражданам с 6 апреля прогулки в парках и скверах, за исключением выгула собак, соцсети заполонили мемы на тему аренды собак, предает Politeka.
Как правило, герой – смертельно уставший пес, которого за день выгуляли все жители многоэтажки.
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Однако, как оказалось, в каждой шутке есть лишь доля шутки, и аренда собак, над которой все так смеялись, стала реальностью. Соцсети заполонили объявления о сдаче животных в аренду. Время – от получаса.
Харьков в этом плане не стал исключением. На ОLX, начиная с 6 апреля, начали появляться объявления о сдаче в аренду собак для прогулок. Цены разные, в зависимости от времени выгула и породы собак. Но, судя по информации, стартуют от 50 гривен за полчаса.
Например, такого добермана вам дадут выгулять за 100 гривен в час.
Вполне вероятно, что в ближайшее время количество таких объявлений вырастет в разы.
Тем временем известный харьковский врач-педиатр раскритиковал правительство за то, что оно не дает мамам нормально гулять с детьми, а вот хозяевам собак предоставило гораздо большую свободу в этом плане.
В своем телеграмм-канале он предложил родителям лайфхак, как «прорваться» на прогулку с ребенком, если нет пса. Доктор опубликовал фото ребенка в костюме собаки.
Ранее харьковский юрист Евгений Черняк в шутку посоветовал горожанам завести хомяков и носить их на прогулку в кармане. По его словам, хомяки – домашние животные, выгул которых условиями карантина не запрещен.
Напомним, харьковские пляжи превратились в мусорники из-за любителей порыбачить.
Как сообщает Politeka, в Харькове пенсионерка поплатилась за выгул собаки.
Также Politeka писала, что в Харькове маршрутчик избежал штрафа за нарушение "правила 10-ти".