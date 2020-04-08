Ужесточение условий карантина породило в Украине в целом и в Харькове в частности новый вид бизнеса

После того, как правительство запретило гражданам с 6 апреля прогулки в парках и скверах, за исключением выгула собак, соцсети заполонили мемы на тему аренды собак, предает Politeka.

Как правило, герой – смертельно уставший пес, которого за день выгуляли все жители многоэтажки.

Однако, как оказалось, в каждой шутке есть лишь доля шутки, и аренда собак, над которой все так смеялись, стала реальностью. Соцсети заполонили объявления о сдаче животных в аренду. Время – от получаса.

Харьков в этом плане не стал исключением. На ОLX, начиная с 6 апреля, начали появляться объявления о сдаче в аренду собак для прогулок. Цены разные, в зависимости от времени выгула и породы собак. Но, судя по информации, стартуют от 50 гривен за полчаса.

Например, такого добермана вам дадут выгулять за 100 гривен в час.

Вполне вероятно, что в ближайшее время количество таких объявлений вырастет в разы.

Тем временем известный харьковский врач-педиатр раскритиковал правительство за то, что оно не дает мамам нормально гулять с детьми, а вот хозяевам собак предоставило гораздо большую свободу в этом плане.

В своем телеграмм-канале он предложил родителям лайфхак, как «прорваться» на прогулку с ребенком, если нет пса. Доктор опубликовал фото ребенка в костюме собаки.

Ранее харьковский юрист Евгений Черняк в шутку посоветовал горожанам завести хомяков и носить их на прогулку в кармане. По его словам, хомяки – домашние животные, выгул которых условиями карантина не запрещен.

Напомним, харьковские пляжи превратились в мусорники из-за любителей порыбачить.

Как сообщает Politeka, в Харькове пенсионерка поплатилась за выгул собаки.

Также Politeka писала, что в Харькове маршрутчик избежал штрафа за нарушение "правила 10-ти".