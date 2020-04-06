Вот за что нужно штрафовать от 17 тысяч!

Ужесточение карантина и запрет на прогулки возле прибрежных зон, возможно, не такое уж и запредельное решение, учитывая, как люди «отдыхают» на природе

Последние выходные перед усилением правил карантина в Харькове закончились горами мусора возле водоемов, передает Politeka.

Соответствующие фотографии опубликовали в группе «Типичное ХТЗ» в соцсетях, показав во всей «красе», что определенной категории граждан плевать не только на собственное здоровье, но и на окружающую среду.

«Выходные прошли. Свиньи-рыбаки зато после себя оставили! Пруд Докучаевское», – гласит подпись к публикации.

Харьковчане уверены, что дело не в рыбаках, а в том, что люди поступают, как свиньи, и отмечают, что полиции, которая гоняется за гражданами без масок, стоило бы больше внимания обратить на тех, кто творит подобный беспредел, и штрафовать всех. Это, уверены люди, было бы гораздо оправданнее и справедливее.

«Зато больше всех и всем скопом чморят собачников. Там-то хоть разлагается...», «Потом жалуются, что подходы к воде закрывают, не пускают... И правильно делают, за все надо брать штрафы», «С*к не пускать, штраф платить вперёд, как уберут за собой, тогда выпускать», «Нелюди.... Неужели тяжело до мусорки донести?», «Если после карантина мы захотим выехать, то нам после них убирать? Пусть лучше штрафуют!», «Отож лучше бы таких ублюдков отслеживали и штрафовали по полной, а не без масок ловили чтобы казну пополнить», «Это свиньи, а рыбаки или нет уже не важно...», «Да, лучше бы за это штрафовали. Почти на всех водоемах Харькова и обл. такое, жуть.», – возмущаются пользователи.

Напомним, в Харькове пенсионерка поплатилась за выгул собаки.

Как сообщает Politeka, масштабные пожары охватили Харьковщину, видео последствий доводит до слез.

Также Politeka писала, что пикник на карантине превратил окрестности Харькова в свалку.