Видео, на котором женщина в годах выгуливает очень худую собаку, вызвало огромную волну критики в адрес пенсионерки

В век социальных сетей любой человек может стать причиной коллективной ненависти только потому, что кому-то его действия покажутся неправильными. Яркий пример тому – ситуация, которая имела место в Харькове, передает Politeka.

В группе «Харьков 1654» опубликовали видео, на котором пожилая женщина выгуливает очень худого пса. По словам автора видео, пенсионерка «с психическими отклонениями» живет на Конторской и «морит свою собаку голодом», поэтому «животное нужно спасать».

Под публикацией за сутки оставили свыше 600 комментариев, большинство из которых были, мягко говоря, истеричными.

«Немедленно нужно спасать собачку. 🐕🐕🐕😭😭😭😭», «Вы чего? Отнять и бежать! Это трындец! Это Харьков? Я заберу, но я в другом городе! СОС!», «Харьковчане! Едьте, идите, бегите на эту улицу! Сто процентов Вам кто то подскажет, где живет эта бабка! Собаке осталось жить несколько дней! Я вообще удивлюсь, если ей ещё можно помочь! Сколько это дите не ело!?», «Кто снимал, че полицию не вызвал😾 снимать время есть?», «Ужас! Сос срочно!», – негодуют пользователи.

На Конторской живет бабушка с психическими отклонениями, которая морит голодом свою собаку. Кто знает где она живет, напишите в директ. Надо малыша спасать Gepostet von Харьков 1654 am Samstag, 4. April 2020

Однако вскоре волонтеры выяснили правду, и оказалось, что, на самом деле, женщину затравили зря.

«Я сегодня проверила эту информацию лично, пришла и опросила соседей. На ул. Конторская, 26 эта женщина, она странноватая (судя по её балкону), у неё на балконе живут собачки, но, по словам соседей, вполне интеллигентная, этот худой пёсик, породы левретка, просто очень стар, ему под 20 лет, поэтому он так выглядит. Но своих собак она любит и голодом их не морит. Вот её дом, вот красный дом с видео, с мусорными баками, где она выгуливала собаку», – говорится в сообщении в этой же группе.

По поводу худой собаки на Конторской. Туда съездили волонтеры. "Я сегодня проверила эту информацию лично, пришла и опрасила соседей. На ул Конторская, 26 эта женщина, она странноватая (судя по её балкону) у неё на балконе живут собачки, но по словам соседей вполне интеллигентная, этот худой пёсик, породы левретка просто очень стар, ему под 20 лет, по этому он так выглядит. Но своих собак она любит и голодим их не морит. Вот её дом, вот красный дом с видео, с мусорными баками где она выгуливала собаку. Опубликуйте пожалуйста, а то бедной бубульке покоя не дадут" Gepostet von Харьков 1654 am Sonntag, 5. April 2020

Поменялась и риторика комментаторов.

«Меньше всего ума у того, кто кинул клич, что собачка помирает с голоду, не разобравшись, что это ТАКАЯ ПОРОДА и плюс старость, видно же, что морда седая, а причитали, мол, спасите щеночка. Кому-то не дают покоя лавры спасателей, а кто-то из-за этого может пострадать», «Сколько развелось никчем, которые возомнили себя королями жизни... Если бы у нас действовал закон об ответственности за клевету (за тупость, к сожалению, статьи нет), бабулька бы озолотилась и за счет этого паблика, и за счет мамкиных блоггеров. А волонтеры молодцы. Сделали то, что должен был сделать о%уенный сам себе режиссер», – отмечают под публикацией.

По словам соседей, женщина абсолютно адекватная и всегда любила собак. А вот как выглядит собака породы левретка:

Напомним, харьковчанам показали обратную сторону карантина.

Как сообщала Politeka, в Харькове любительница собак превратила жизнь соседей в ад.

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