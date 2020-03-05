Харьковчанка Анастасия Зинченко, оставшаяся в Ухане, эпицентре коронавируса, из-за своей собаки, до сих пор не вернулась в Украину, несмотря на звонок президента Владимира Зеленского

О причине, которая заставила ее остаться в Китае даже после предложения главы государства о помощи, она написала на своей странице в Instagram, передает Politeka.

По словам девушки, спустя две недели после звонка Зеленского Украина ввела запрет на ввоз животных из Китая из-за того, что в Гонконге у собаки заподозрили коронавирус. Причем, отмечает харьковчанка, другие страны подобного ограничения не вводили.

Девушка также отметила, что история, которая ее прославила, очень быстро сошла на нет, а об эвакуации вообще теперь все замолчали.

«Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я вскоре была бы дома», – пишет девушка.

Сколько продлится карантин в Китае, Настя не знает. Она рассказывает, что с 20 января безвылазно сидит дома, потому что выходить на улицу нельзя. Проблем с продуктами у нее нет, а вот вода уже практически закончилась, и пока купить ее не получается.

Кроме того, Зинченко написала, что по-прежнему не оставит в Ухане свою собаку.

«Я знаю, что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные, и дают себе отчёт в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи», – подчеркнула девушка.

Ранее мы писали о том, что харьковчанин, который живет с женой и работает в Китае, рассказал, как сейчас складывается ситуация с распространением болезни, и как местные жители реагируют на эпидемию.

Напомним, харьковчанка отказалась уезжать из Уханя домой и рассказала правду об эвакуации.

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