Конфликт, который разгорелся в Новых Санжарах из-за эвакуации украинцев, оголил главную проблему украинского общества – отсутствие единства и сострадания

Харьковчане с замиранием сердца следили за тем, как над городом кружит самолет из Китая и не может приземлиться из-за тумана. После того, как борт с украинцами таки сел в аэропорту, а людей повезли на Полтавщину, где людей ждал настоящий кошмар, искренне возмущались такому развитию событий.

Лишним, наверное, будет говорить, какую волну негодования подняло в городе то, как отнеслись к людям, попавшим в беду, и власть, и жители как райцентра на Полтавщине, так и в других регионах, куда изначально планировали отправить эвакуированных.

Все, что случилось 20 февраля, показало, что все разговоры о единстве нации, готовности защищать своих земляков и стеной стоять за каждого оказались не более, чем пустым звуком.

Не удивительно, что многие украинцы окончательно разочаровались в своих надеждах на процветающее и успешное государство.

Очередное тому подтверждение – опрос от «Социология/Харьков», опубликованный в группе «Харьков 1654».

На вопрос о том, проскакивала ли мысль уехать в другую страну после событий в Новых Санжарах, очень много харьковчан ответили утвердительно. Правда, были и те, кто считает, что нужно наводить порядок в своем доме, и что еще не все потеряно.

«Я поняла истинную причину всех наших бед, мы так плохо живём потому что вот так сами к себе относимся!», «Если в моем лесу завелись паразиты – будем выводить паразитов! НАШ ЛЕС! Паразит –это *человек * живет за счет других! Вши, клещи, глисты – это паразиты, с солитером не договориться! УБИТЬ ИЛИ ИЗГНАТЬ!», «Нет, была мысль отправить этих людей на необитаемый остров, чтобы не боялись ничего!!!!», «Они были и раньше – жить здесь невозможно. Просто после этого случая стало понятно – страны нет, единства нет! Все эти майданы: или показуха, или проплаченная акция! Единственное, жаль наших, которые там гибнут!!!!!! Представляю, как у них открылись глаза, глядя на все это!!!!!!!», «Да, но к сожалению уже вряд ли поедем но однозначно не хочу чтоб дети жили здесь!», «Эта мысль не давала мне покоя всю ночь, не покидает и сейчас», «К сожалению, они и до этого случая проскакивали... Я не вижу здесь будущего, да и с таким отношением людей друг к другу», – пишут под публикацией.

Ранее мы писали о том, что нардеп Лиза Богуцкая сообщила о том, что подготовила письмо в СБУ с просьбой найти и наказать зачинщиков протеста в Новых Санжарах.

Напомним, харьковчанка отказалась уезжать из Уханя домой и рассказала правду об эвакуации.

Как сообщала Politeka, столкновения начались из-за возвращения украинцев из Китая, стягивают Нацгвардию.

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