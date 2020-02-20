Харьковчанка Моника Рустамова, которая учится в Китае, отказалась возвращаться в Украину в рамках эвакуации наших сограждан из-за эпидемии коронавируса

Девушка, которая изучает в Ухане китайский язык, объяснила причины такого решения, написав развернутый пост на своей странице в Instagram. По ее словам, ей безопаснее оставаться в изоляции в Китае, чем подвергаться опасности по пути домой, передает Politeka.

Моника рассказала, что эвакуация должна была состояться еще две недели назад, однако вылет постоянно переносили.

«Посольство вышло с нами на связь 27 января и в течение следующего дня срочно нужно было отправить формой соглашение или отказ на эвакуацию. На тот момент я отказалась, так как нам не предоставили никакой информации о перелёте, об условиях карантина и самым главным аспектом для меня стало полное отсутствие должной проверки здоровья перед посадкой в самолет (хотя она якобы должна быть, но какая - неизвестно). Позже изменить свое решение нельзя было, хотя самолет вот только прилетит», – пояснила студентка.

Она также сообщила о том, что украинские власти никак не помогают своим гражданам в Ухане. Моника подчеркнула, что картинка – совершенно противоположная той, о которой рассказывают журналистам. На самом деле никому неинтересно, есть ли у украинских граждан еда и вода, в какой обстановке они сейчас находятся. Девушка отмечает, что все «мутно и скрытно, что порядком приводит в отчаяние».

Тем временем о студентах, в том числе и о Монике, заботятся сами китайцы.

«Ради нашей же безопасности мой университет принял решение закрыть нас и не выпускать из здания до окончания карантина», – говорит Моника.

С ее слов, три раза в день студентам выдают китайскую еду, хотя ее приходится есть через силу, поскольку она острая и жирная. Однако даже за это она благодарна.Тем более, что после закрытия университета ситуация с питанием существенно ухудшилась, поскольку сюда не завозят овощей и фруктов, не говоря уже об остальном.

Моника подчеркнула, что в курсе того, как на родине отреагировали на эвакуацию украинцев, и попросила быть людей хотя бы немного добрее.

Тем временем украинцы, которые все же смогли вылететь из Китая, оказались совершенно ненужными на родине. На западе Украины, а также в Полтавской области вспыхнули протесты: люди требуют не пускать эвакуированных в регион. Самолет с людьми, сделав 10 кругов над Харьковом, полетел на дозаправку в Киев.

Информация о том, где будут держать эвакуированных на карантине, не разглашается.

Напомним, харьковчане взбунтовались из-за самолета с украинцами из Китая.

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