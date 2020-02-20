Что чувствуют люди на борту самолета, остается только догадываться

Самолет с эвакуированными из китайского Уханя украинцами напугал граждан нашей страны не на шутку и расколол общество

С самого утра граждане Украины пристально следят, куда же в конце концов полетит воздушное судно. Если еще несколько минут назад оно кружило над Харьковом, то сейчас сменило курс и летит в сторону Киева, передает Politeka.

Борт принадлежит лоукостеру Sky Up. Изначально он должен был лететь в Борисполь из Алматы, где приземлялся для дозаправки, однако утром 20 февраля изменил курс в районе Кривого Рога и полетел в сторону Харькова.

Из-за плотного тумана, который накрыл город, Боинг так и не смог приземлиться. Тем не менее, к аэропорту подтянулись три скорых, причем все медики были в защитных костюмах, а также несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Фотографии опубликовала на своей странице в Фейсбуке известный харьковский журналист Татьяна Доцяк.

На борту самолета находятся 49 украинцев и 29 иностранцев, граждан Беларуси, Черногории, Испании, Норвегии, Аргентины и Израиля. Всех их эвакуировали из Уханя, китайского города, который стал эпицентром распространения коронавируса.

Еще до их прилета в Украине вспыхнули протесты. Так, в Полтавской области жители Новых Санжар перекрывали дорогу, чтобы не пустить возможные автобусы с эвакуированными в санаторий МВД, куда, по слухам, собирались привезти людей на карантин.

Ещё один видос с Новых Санжар. Масштаб происходящего можете оценить сами Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 19. Februar 2020

Вспыхнули волнения на западе Украины. В Тернопольской области сотни человек устроили акцию протеста против помещения эвакуированных в местный санаторий Медоборы.

19 февраля акция протеста против размещения эвакуированных из Китая состоялась также в Винниках Львовской области, где находится госпиталь ветеранов и репрессированных.

Показательными являются комментарии на тему эвакуации украинских граждан.

«Мы все люди и только Богу известно, что будет завтра. А завтра все будет хорошо. Главное, соблюдать меры безопасности.... И не проявлять халатность....», «Надо достойно принять пострадавших. Такое может коснуться каждого даже внутри страны. Видим, элитно-патриотичные регионы тебя предадут и не помогут, похоже.(( Не будем как такие мракобесы», «Люди! Одумайтесь, ненависть зашкаливает», «У нас война, ребят погибших везут и встречают на коленях, а помочь таким же Украинской как сами не хотят, вы что, там с ума сошли или забыли когда все за одного, а один за всех ...?», «Враги не нужны, когда столько «добрых» людей»? – пишут в комментариях.

Тем временем самолет, покружив над Харьковом, приземлился в аэропорту Борисполя.

По информации МВД, там он дозаправиться горючим и вылетит в международный аэропорт Харьков. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет.

Напомним, столкновения начались из-за возвращения украинцев из Китая, стягивают Нацгвардию.

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