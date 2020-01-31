Паника, вызванная в мире коронавирусом 2019-nCoV, бушующим в Китае, охватывает все больше стран

В Украине начали предпринимать превентивные меры, чтобы в случае чего быть готовыми к появлению инфекции, и Харьковщина не стала исключением.

Как сообщает издание Depo.Харьков, в области потратят 500 миллионов гривен на закупку дополнительних медицинских препаратов для детской и взрослой инфекционных больниц, средства индивидуальной защиты, материал для диагностики и так далее.

В ХОГА рассказали, что в первую очередь закупаются средства для защиты медицинских работников (костюмы, маски), а также лекарства – антибактериальные и противовирусные препараты.

«Получим 200 масок-респираторов, несколько тысяч обычных масок, свыше тысячи перчаток и тому подобное», – проинформировал директор КНП «Харьковская областная клиническая инфекционная больница» Павел Нартов.

Он добавил, что в больнице уже подготовлены 15 боксованных палат и четыре бокса реанимации для оказания помощи одновременно восьми тяжелобольным.

По словам руководителя детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря, они также получат материалы для индивидуальной защиты, необходимое оборудование и лекарства. Кроме того, покупается диагностический материал, с помощью которого в ПЦР-лаборатории учреждения возможно диагностировать коронавирус.

«Лабораторный диагностикум для выделения гриппа у нас есть – запас на примерно 200 человек. Также в 2019 году мы получили из Центра гриппа из Киева АмплиСенс на 50 исследований на коронавирус. Он не определяет отдельные типы вируса, но нам важно в начале определить в целом: есть коронавирус или нет», – пояснил Кухарь журналистам.

Напомним, поступок харьковчанки всколыхнул сеть.

Как сообщала Politeka, харьковских детей массово косит вирус, экстренное сообщение.

Также Politeka сообщала, что туристы завезли в Украину редкую инфекционную болезнь.