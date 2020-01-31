В Харькове мужчине стало плохо, и он потерял сознание на глазах у десятков прохожих
Инцидент произошел на рынке ХТЗ, а видео опубликовали в группе «Типичное ХТЗ» в Фейсбуке, передает Politeka.
По информации автора, очевидцы бросились на помощь. Как видно на записи, женщина делает мужчине непрямой массаж сердца, другие вызывают бригаду скорой. Знание основ первой медицинской помощи, а также неравнодушие граждан помогли спасти человека: врачи успели вовремя, харьковчанина откачали, он начал дышать. Затем его увезли в больницу.
В комментариях пользователи не пожалели добрых слов в адрес тех, кто спас человеку жизнь, а также порадовались тому, что в нашем обществе еще не все потеряно.
Лукашенко наплевал на россиян и нанес фатальный удар по амбициям Путина: "Это монстры"
Галкин показал, с кем проводит время на отдыхе без Пугачевой: «Бедолага...»
Звезда «Сватов» поразила естественной красотой в глубоком декольте: «Давай еще!»
Верка Сердючка на Евровидении 2020: новый хит взорвал сеть, украинцы не смогли сдержаться
«Оказавшие помощь до приезда скорой молодцы! Респект!», «показатель того, насколько важно уметь оказывать первую медицинскую помощь! Результат - спасенная жизнь», «Где фото тех, кто делал непрямой массаж до медиков? Они ж человека спасли!», «Спасибо за то, что нет у нас в Харькове равнодушных», «Хорошо, что есть на этом свете еще нормальные и внимательные люди...», «Храни господь неравнодушных людей. спасибо что есть такие и мы гордимся что они живут в Харькове. Девушка молодец, которая делала непрямой массаж сердца», – пишут под публикацией.
Ранее мы рассказывали, что в конце декабря на станции метро «Госпром» умер мужчина. Ему прямо посреди платформы стало плохо, и на глазах у всех он потерял сознание. Какое-то время ему пытались помочь, но приехавшая бригада «скорой» констатировала смерть харьковчанина.
Напомним, в Харькове ищут свидетелей резонансного ДТП.
Как сообщала Politeka, здание ХОГА оказалось в дыму.
Также Politeka писала, что известный адвокат бросил вызов иностранцу-мажору, сбившему харьковчанку.