18-летний харьковчанин Александр Сало погиб в ДТП под колесами авто Infiniti Q50 с американскими номерами, за рулем которого находился гражданин США

Трагедия произошла 23 января около 13:50 на улице Академика Павлова, когда парень пересекал пешеходный переход, передает Politeka cо ссылкой на информацию в соцсетях.

Удар иномарки был таким сильным, что юношу отшвырнуло на обочину, где он скончался от полученных травм до приезда скорой.

Виновник дорожно-транспортного происшествия с места трагедии не убежал, однако сейчас с семьей жертвы на связь он не выходит. Близкие Александра ищут запись аварии, поскольку на момент столкновения ни одна из видеокамер, расположенных на зданиях возле станции метро, не работала.

Как пишет «Город Х», свидетелей нет, никто якобы ничего не видел, а убитая горем мать сейчас не в состоянии разбираться с тем, что и как произошло.

По словам родственницы погибшего Ольги, Саша работал баристой во «Французском бульваре». Семья родом из Красноградского района, но жила в Харькове.

В день смерти Александр переходил дорогу на зеленый сигнал светофора с подушкой-смайликом, которую купил в подарок.

В это время на него на большой скорости налетела иномарка.

«18-летний ни в чем не винный ребенок мгновенно погиб. Ребенок, у которого было множество планов, и мечты... Он был единственным, лучшим сынишкой, племянником, внучком, братом, и другом. Почему он должен был умереть и не прийти к своей мечте из-за чьего-то увлечения быстрой ездой?» – не понимает Ольга.

В полиции по факту смертельной аварии открыли уголовное дело против иностранца. Если его вину докажут, американец может провести за решеткой восемь лет.

Теперь для потерявших Сашу главная задача – установить все обстоятельства трагедии и наказать виновных. Если кому-то что-то известно о ДТП возле станции метро «Академика Павлова», ее можно сообщить по телефону (095) 0790178 (Ольга).

Напомним, здание ХОГА оказалось в дыму.

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