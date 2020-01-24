Вечер четверга выдался в Харькове неспокойным – под ОГА было горячо в прямом смысле слова

Глава общественной организации «Антикоррупционный блок участников АТО» Антон Сосницкий устроил акцию протеста на площади перед зданием, передает Politeka cо ссылкой на информацию в соцсетях.

Как сообщают очевидцы, около 17:45 к центральному входу в ХОГА Сосницкий подъехал на внедорожнике. Заглушив машину, он залез на капот и развернул плакат, на котором было написано «Верните безопасность». Товарищ активиста в это время зажег фаер на ступенях админздания.

Как объяснил Сосницкий, эта акция протеста была направлена на то, чтобы привлечь внимание чиновников и общественности к бесконтрольному обороту транспорта на еврономерах. Активиста возмущает тот момент, что, нарушив ПДД, владельцы евроблях бросают авто на месте происшествия и уходят от ответственности, поскольку юридически никак не привязаны к транспортному средству.

Беспредел под окнами ХОГА сегодня вечером. Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 23. Januar 2020

«Мы требуем от главы обладминистрации и правоохранительных органов обратить на это внимание, прекратить безнаказанность. Наша общественная организация накануне озвучила требования к профильных структурных подразделений Харьковской области: срочно принять комплекс мер по безопасности дорожного движения в нашем регионе. Ответы мы пока не получили. И сегодня произошло еще одно смертельное ДТП, в котором погиб ребенок», – заявил Сосницкий.

Речь идет о ДТП, которое произошло около 13:50 на улице Академика Павлова, где мужчина на Infiniti Q50 с американскими номерами сбил на пешеходном переходе 19-летнего парня. От полученных травм тот скончался. Позже стало известно, что за рулем авто находился гражданин США.

Акция продолжалась 10 минут, но вызвала резонанс.

Глава ХОГА Алексей Кучер уже отреагировал на протест публикацией в соцсети. Чиновник написал, что его удивляет, что человек, требуя общественного порядка, сам его нарушает. Он также добавил, что знает, кто стоит за провокацией, которую снимали два канала, один из которых – национальный.

Мнения комментаторов по поводу протеста Сосницкого разделились.

«Поддержу!!! Достали уже недоводители... :(», «Надо проводить акции не против евробляхеров, а против ВСЕХ водителей и пешеходов, которые нарушают ПДД!!!», «Очень много на бляхах ездят арабов которые что такое правила дорожного движения и не слышали. Убрать бляхи с дорог», «а при чем здесь ХОГА? Это регулируется Законом, который должны принять депутаты ВР», – пишут пользователи.

Тем временем в полиции заявили, что указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия и причастные к ней лица устанавливаются.

Напомним, пьяные студенты-иностранцы утопили в Харькове «евробляху».

Как сообщала Politeka, арабский студент снес девушку на пешеходном переходе.

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