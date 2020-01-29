На Харьковщине начали закрывать на карантин учебные заведения из-за роста уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом
Как сообщает KHARKIV Today, в области уже закрыто на карантин семь школ, в Харькове пока что одна.
В частности, с 30 января на карантин отправляют учеников лицея-интерната «Одаренность», в котором учатся 329 детей из сел, поселков и городов в Харьковской области.
По словам одного из учеников лицея, только за одну ночь там заболели около ста детей, которых пришлось поместить в изолятор.
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Закрыт на карантин и лицей в поселке Шевченково.
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, за последнюю неделю (с 20 по 26 января) количество заболевших острыми респираторными инфекциями выросло на 28,7%. Больше половины заболевших, 2815 человек, – дети, из которых 64,4 посещают садики и школы.
По информации экспертов, на Харьковщине на данный момент не зафиксировано ни единого случая коронавирусной инфекции. И тем не менее, граждан просят воздержаться от путешествий в Китай, усиленно придерживаться правил личной гигиены и почаще мыть руки с мылом, при появлении повышенной температуры, кашля и утрудненного дыхания необходимо немедленно обратиться к врачу.
Ранее мы писали о том, что в связи с недавними событиями – вспышкой опасного вируса в Китае и распространением его по всему миру – одесские власти намерены усилить контроль в аэропорту и железнодорожном вокзале, ввести в больницах масочный режим и сократить посещения, а также ограничить занятия в школах.
В медицинские учреждения города направлены письма с инструкциями по профилактике распространения вируса.
Напомним, грипп и ОРВИ начали охоту на харьковчан.
Как писала Politeka, доступ к вакцинации кардинально изменится в Украине
Также Politeka сообщала, что туристы завезли в Украину редкую инфекционную болезнь.