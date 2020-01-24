В Харькове и регионе наблюдается рост количества заболеваний гриппом и ОРВИ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

Так, по данным специалистов, за последние три недели заболеваемость выросла на 28,1%. За этот период грипп и ОРВИ уложили в постель 3724 человека, из которых больше половины, а именно 1932, – это дети.

Среди несовершеннолетних больше всего заболевших среди тех, кто посещает общеобразовательные и дошкольные учебные заведения.

На сегодня показатель заболеваемости составляет 140 человек на 100 тысяч населения. Это ниже показателя эпидемического порога почти на 69 процентов, а уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Самый высокий коэффициент заболевших зарегистрирован в Купянском районе — 366,91 на 100 тысяч населения, самый низкий — в Золочевском — 18,63 на 100 тысяч.

По данным вирусологического мониторинга, из 862 обследованных больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительный результат выявили у 320 человек. У 39 пациентов выявлены вирусы гриппа, из них у девяти – вирус гриппа типа А (H3), у 15 – вирус гриппа типа А (атипичный), у троих – вирус гриппа типа А (Н1N1) sw, у 12 – вирус гриппа типа В. У 42,9% больных обнаружен вирус парагриппа, у 35,3% – РС-вирус, у 8,9% – аденовирус.

Учитывая переменчивую погоду и скачки температуры, харьковчанам следует быть более осторожными и не верить кратковременному потеплению, потому что именно такая погода способствует активному распространению вирусных инфекций и гриппа.

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