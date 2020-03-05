В Харькове соседи пожаловались на женщину, у которой 10 собак и полная антисанитария, однако участковый не смог с ней справиться

Об инциденте, который произошел в одной из квартир города, сообщили в телеграмм-канале «ВЕХА (Харьков), передает Politeka.

По словам автора, женщина забаррикадировалась в квартире с десятком собак. Из помещения по подъезду разносится жуткий запах, лезут тараканы. Люди вызвали участкового, однако он не смог попасть в квартиру.

Как видно на записи, мужчина стоит перед дверью и разговаривает с хозяйкой квартиры по телефону. Она сообщила, что полицейский обязан защитить ее законные права, а также разъяснить обоим сторонам конфликта их обязанности. Она подчеркивает, что ломиться в квартиру категорически запрещено Конституцией Украины. Более того, она пригрозила позвонить на «горячую линию» в Киев.

На двери квартиры видно несколько наклеенных объявлений, а сама дверь выглядит ужасно потрепанной и грязной.

Ранее мы рассказывали о том, что жители дома со шпилем, который находится напротив горсовета по адресу Армянский переулок, 1/3, ополчились против одной из соседок, которая очень любит животных.

Все дело в том, что женщина по имени Анжела держит в квартире более десятка животных. По словам соседей, она не выгуливает их, не кормит, а на лестничной клетке стоит невыносимая вонь. Собаки и кошки справляют нужду прямо в жилище уже лет шесть, из-за чего в квартире полная антисанитария: прогнившие полы, а моча течет по стенам к соседям внизу.

#Нампишут Вот ещё держите ещё одну ситуацию. Жильцы дома со шпилем (напротив горсовета) в очередной раз встретились с женщиной, у которой дома живет более 10 животных. Она их не выгуливает, не кормит, на лестничной клетке невозможная вонь. Условий для жизни нет, газовщики отключили даже газ, чтоб из-за аварии этаж не взлетел на воздух. Печки тоже дома нет Собаки и кошки писяют какают в квартире уже лет шесть. Антисанитария полная. Полы прогнившие, моча по стенам льётся к соседям вместе с этим всем говном. Паспорта у женщины нет, он у каких-то сектантов, которые заключили с ней договор и привозят животных на передержку. И вроде как квартира уже ей не принадлежит тоже. Денег у неё также нет. Соседи за свой счёт предложили отремонтировать трубы и провести дезинфекцию. Вроде сошлись на том, что в следующую пятницу она освободит квартиру и там проведут дезинфекцию. Но по опыту прошедших лет, скорее всего снова отморозится(( Следующий шаг - подадут в суд на конфискацию животных. И уголовное дело по 89 статье жестокое отношение к животным Gepostet von Харьков 1654 am Samstag, 16. November 2019

Люди устроили очередную встречу с Анжелой, пытались достучаться к ней и уразумить решить проблему, однако она уверяет, что у нее нормальные условия для жизни животных, а тараканы, на которых также жалуются соседи, – не из ее квартиры на третьем этаже, а из подвала, где 40 лет были магазины и склады.

Соседи предложили женщине за свой счёт отремонтировать трубы и провести дезинфекцию.

Напомним, циничная выходка вандалов возмутила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в Киеве открыли «вонючую» квартиру и были поражены увиденным.

Также Politeka писала, что огромный пес растерзал трех женщин, жуткое ЧП всколыхнуло Украину.