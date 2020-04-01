В Харьковской области безответственные граждане продолжают выжигать сотни гектаров территорий, совершенно не задумываясь о последствиях пожаров

К чему приводит бесконтрольное сжигание мусора или нарошный поджог травы в Кечиговском районе Харьковщины, показал на своей странице в Фейсбуке пользователь Роман Скляр. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

На записи видно полностью выжженный камыш на берегу водоема и сгоревшие гнезда птиц с кладкой. Огонь буквально зажарил яйца, на которых сидели утки.

И тут же на видео мужчина демонстрирует, что природа даже в такой катастрофической ситуации берет свое. На месте сгоревшего гнезда утка отложила новые яйца.

«Люди, не жгите траву», – просит мужчина в кадре, однако вряд ли его слышат те, кто, поджигая природу и уничтожая экосистемы, развлекается, наблюдая за результатами своей преступной деятельности и слушая крики животных и птиц, которые гибнут в огне.

Люди не скрывают своей злости на таких товарищей, о чем прямо пишут в комментариях под видео:

«😥😥😥😥😥😥😥Как могут спать ночью, после того, как натворили такое???», «Не зря ко...вирус пришел на Землю....», «Пусть дома жгут уткам гнезда, виноват Порошенко, Зеленский, Трамп, Путин, Мао. Но не мы», «Это скоты, а не люди», «У нас сегодня кто- то поджог камыш, пламя было больше 5 м. Знаю, что уточки дикие сидят на гнёздах и лебеди есть. Кто это сделал, неизвестно😢 Но самое обидное, что сейчас изучаем тему "птицы" и "водоплавающие", и что теперь говорить детям 🙏», «Наш мир спасет не красота, и не доброта, и не знаний сила - а взятый в руки автомат и грамотный отстрел дебилов ... (((».

Ранее мы рассказывали, что на прошлой неделе спасатели Харьковщины более 300 раз выезжали на тушение пожаров на открытых территориях. Из-за сухой и ветреной погоды огонь разносится на десятки километров, уничтожая все живое на своем пути.

Напомним, масштабный пожар разгорелся под Киевом, огонь перекинулся на лес.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к Харькову вплотную, пугающие кадры.

Также Politeka писала, что по Харькову прокатилась волна автоподжогов.