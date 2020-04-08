Карантин из-за эпидемии китайского вируса превратил многолюдные улицы Харькова в локации для съемок постапокалиптических фильмов

Как выглядит Харьков без людей, показал в своем фоторепортаже Денис Сидоров, передает Politeka.

Облачившись в маску и защитный костюм, он прогулялся по городу и опубликовал результаты на своей странице в Instagram.

«🚷Qᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴᴇ🚷 Историческое время. Архив для будущего поколения. Прошёлся по местам, где всегда есть люди, - пусто. Одев на себя защитный комтюм/маску - избегаем других людей. Данная иллюстрация схожа на фильм про катастрофу, мировой кризис, где прежняя, нормальная жизнь осталась в памяти людей и мир стал другим. Меня это пугает и интересует в один момент. Наш мир больше не будет прежним… никогда», говорится в подписи к публикации.

На снимках Денис позирует в местах, где традиционно из-за людей яблоку негде упасть: парк Горького, площадь перед ХНАТОБом, центр города, сад имени Шевченко, Южный вокзал, подземный переход метро. И нигде совершенно нет других людей.

Некоторые пользователи обвинили Дениса в использовании фотошопа, чтобы «вытереть» лишних людей, однако он заверил, что на самом деле никого нигде нет.

В целом публикация вызвала большой резонанс.

«Страшно, что это всё происходит не на экране а в жизни 😭 », «Динозавра возьмите с собой))», «А где фотки с районов, где шашлыки, мамки и малые на площадках?», «Всемирная Припять..😔», «Отличная подборка!», «Это шедевр 👏🏻👏🏻👏🏻Жаль только, что повод такой», «Ощущение, что мы превратились в ХНР» – пишут в комментариях в соцсетях Instagram и Facebook.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове развалилось в суде первое дело против маршрутчика, которого оштрафовали за превышение лимита пассажиров во время карантина. Суд пришел к выводу, что доказательства, представленные истцом в лице патрульной полиции, не доказывают вину маршрутчика, и не удовлетворил иск.

Напомним, в Харькове зафиксировали случай опасного китайского вируса.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что харьковчане удивили нестандартной защитой от коронавируса.