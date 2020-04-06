В Харькове зафиксирован первый случай заболевания китайским вирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию пресс-службы Харьковского городского совета.

На данный момент больной находится на самоизоляции, рассказали в Департаменте здравоохранения.

Подозрение на наличие в организме COVID-19 проверяют у 31 человека. Согласно протоколу, данные харьковской лаборатории направлены в национальную референс-лабораторию в Киев, где должны подтвердить или опровергнуть эти подозрения.

Всего, по данным Центра общественного здоров’я, по состоянию на 10 часов утра 6 апреля коронавирус в Украине лабораторно подтвержден у 1319 человек, 38 граждан умерли, 28 выздоровели. За сутки зафиксировано 68 новых случаев.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил о том, что город закупил миллион медицинских масок, которые будут бесплатно раздавать: 850 тысяч - для населения, 150 тысяч – для врачей и медперсонала.

Раздача людям начнется во вторник, 7 апреля, и будет происходить двумя способами: 750 тысяч масок – через школы и детсады, их получат родители, для детей и каждого члена семьи. Еще 100 тысяч будут распределены через территориальные центры социальной защиты.

Ранее мы писали, что харьковчанам предлагают купить чудодейственные магнитные досточки, которые усиливают иммунитет, делая организм устойчивым перед угрозами здоровью, в том числе и нашумевшим вирусом.

«Три года назад стартовый набор из 5 штук стоил $3000 (минимальная покупка). Сейчас он стоит $400-500. Эти жулики торгуют дощечками не первый год, впихивают их доверчивым пенсионерам и отчаявшимся людям с тяжелыми болезнями (онкология, заболевание крови). Внушают, что эта дощечка – панацея от всех болезней. В продаже не только эти дощечки, но и много разных пирамидок и прочей ерунды», - пишут в соцсетях.

Напомним, харьковчанам на карантине показали безлюдную весну в городе.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что харьковчане удивили нестандартной защитой от коронавируса.