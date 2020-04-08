Ужесточение правил карантина и запрет гулять в парках и скверах, кроме выгула собак, немало огорчили харьковчан

Что делать тем, у кого нет собаки, а гулять на свежем воздухе очень хочется, рассказал депутат Харьковского горсовета, юрист Игорь Черняк, опубликовав шутливый пост на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.

По его словам, сейчас многие на полном серьезе обсуждают прокат собак, однако это зачастую дорого, а также «имеет ряд логистических сложностей». Есть более приемлемый вариант, который не бьет по карману, позволит завести нового друга и не тратить тысячи на его содержание.

«Итак, лайфхак апреля 2020 года! Хомячок в кармане!», – пишет автор.

Он напоминает, что постановление КМУ №211 делает исключение для прогулок в парках, скверах и т.д, если нужно «выгулять домашнее животное», а хомяк как раз подпадает под это определение, которое дает Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения».

«Хомячки подлежат свободному выгулу, так как в отличии от котов и собак, их выгул отдельными НПА, в том числе на уровне городов, не регулируется.😿😿😿. Ни в одном из городов Украины не предусмотренна обязательная регистрация хомячков, а для собак и котов (правда, для котов не везде😺😺😺) - такая есть!».

Еще одно преимущество – во время выгула хомяк может спокойно сидеть в кармане в специальной коробке в целях его же безопасности.

Ну и главный бонус – цена!

«Хомячки продаются от 50 грн + 10 грн специальный коробок, то есть всего за 60 грн Вы получаете не просто способ законно подышать свежим воздухом, но и надёжного друга!», – подчеркнул Черняк.

Напоследок он напомнил, что документы носить обязательно!

«Паспорт - в левый карман, хомячка - в правый, и всё у вас будет "згідно з чинним законодавством"!», – подытожил юрист.

Публикация вызвала живой отклик у аудитории, которая не поскупилась на шутливые комментарии.

«Аккуратнее. Вслед за масками могут вывезти из Украины всех хомяков», «я видел сегодня двоих взрослых, которые выгрузили из авто двух детей, девочке досталась собачка, а у мальчика был какой то пластиковый бокс, не знаю, хомяк там или улитка - но все по закону», «Игорь, а сейчас вот вы реально подняли рынок хомячков! А какой старт-ап -хомячковая ферма- может оказаться прибыльный!😁», «для удобства хомячка можно заменить вшами, мандавошками или, на крайняк, чесоточным клещом», «Цена на хомяков резко пошла вверх 😁», «Дам черепах в аренду. Гарантированная прогулка от 6 часов в день», «Так мы до тараканов в спичечном коробке дойдем :)», – шутят под текстом.

Напомним, карантин превратил Харьков в город-призрак.

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