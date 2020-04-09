Харьковская область одна из тех, где меньше всего зарегистрировано больных китайским вирусом

По состоянию на 8 апреля таких было пять человек, причем четыре случая подтвердились как раз в среду, передает Politeka.net.

Однако такое количество больных – отнюдь не показатель эффективной работы власти по противодействию вирусу, пишет депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

«Некоторые результаты наша область ждёт уже... 8 (!!!) дней! Восемь, с..ка, дней нет подтвержденных результатов тестов, зато есть штабы, начальники штабов и прочие генералы больших кабинетов!», – эмоционально он отмечает на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, за две последние недели он понял одну вещь.

«Раньше я думал, что у нас в области просто слабая власть. …стало понятно, что её, этой самой власти - вообще нет! То есть они как бы есть, там ходят куда-то, надувают щеки, чего-то там рассказывают, но вот когда дело касается работы… То мы в хвосте всей Украины по тестированию», – подчеркивает Черняк, отмечая, что в Европе Украина тоже на задворках по проверке на коронавирус.

Результаты тестов не демонстрируют наличие эпидемии или то, что ее не будет.

«Они показывают, что мы уже проспали её начало((( А для противостояния любой эпидемии самое главное очень быстро выявлять её очаги! Теперь уже, правда, вероятно, всё равно...», – приходит к неутешительному выводу юрист.

«Как может быть в 1,5 млн городе, где неск. десятков тысяч иностранцев которые до последнего времени летали к себе, ни одного не проверяли, и нет больных? Ясно, что это чушь. Власть в Харькове не слабая, а преступная, это 2 большие разницы!», «Харьков даже хуже большинства стран Африки, но все таки мы лучше Сомали и Туркменистана, хотя, если бы у них заболел наследный принц, может и у них был бы 1... Было бы смешно, если бы эта статистика не вселяла уверенность в горожан, что у нас все ок, а значит карантин побоку», «Киеву не нужна статистика- Харькову не хочется напрягать Киев», – пишут в комментариях.

Напомним, в Харькове врачи вынуждены использовать пакеты вместо ИВЛ.

Как сообщала Politeka, украинка пристыдила власти за борьбу с вирусом с помощью штрафов.

Также Politeka писала, что харьковчанин показал, как избежать штрафа за отсутствие маски на карантине.