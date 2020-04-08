На Харьковщине пять подтвержденных случаев заражения китайским вирусом

У четырех мужчин и одной женщины тесты на COVID-19 дали позитивный результат, сообщает Politeka со ссылкой на информацию председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера.

Все зараженные – жители Харькова. Двое из них, члены одной семьи, недавно вернулись из Польши. Сейчас трое находятся в больнице, а двое – на самоизоляции. «Тяжелых» среди них нет.

Первым, кто заболел в Харькове коронавирусом, стал 26-летний парень после возвращения из Франции. Диагноз подтвердился 28 марта. Как стало известно позже, он успел поконтактировать с 16 врачами.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил о том, что город закупил миллион медицинских масок, которые будут бесплатно раздавать: 850 тысяч - для населения, 150 тысяч – для врачей и медперсонала.

Раздача людям началась во вторник, 7 апреля, и осуществляется двумя способами: 750 тысяч масок – через школы и детсады, их получат родители, для детей и каждого члена семьи. Еще 100 тысяч будут распределены через территориальные центры социальной защиты.

Мы также писали о том, что харьковские врачи, которые работают в детской инфекционной больнице, придумали, как спасать больных вирусом в условиях катастрофической нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Они решили прибегнуть к методу, который активно использовали в 90-х годах прошлого столетия, и начали создавать бабл-сипапы: приспособления для подачи кислорода больному с помощью полиэтиленового пакета, пары трубок и баллона с кислородом. По их прогнозам, подобная помощь понадобится 15% заболевших, а аппаратов ИВЛ в больнице всего семь, и их не хватит на всех.

Напомним, в Харькове нашли "лекарство" от коронавируса за 50 тысяч.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что харьковчане удивили нестандартной защитой от коронавируса.