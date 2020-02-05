В Харькове придумали новое «покращення» для местных пенсионеров

Люди, достигшие пенсионного возраста и ушедшие на заслуженный отдых, получат льготный E-ticket, которым предусмотрено 50 бесплатных поездок в метрополитене и еще 50 – в трамвае и троллейбусе.

Об этом сообщает ресурс kharkovyes.com.ua.

Что же касается особо активных пенсионеров, которым не сидится дома, и неважно, по какой причине, то они «смогут пополнить льготную карту и оплачивать проезд уже по полной стоимости».

Об этом заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

«Пенсионер если активный - он работает. Значит, он получает не только пенсию и сможет оплатить тот проезд, который будет превышать количество бесплатных поездок», – пояснила чиновница.

Она добавила, что с марта в Харькове проезд по пенсионным удостоверениям станет невозможным, поскольку бесплатные поездки будут только для тех, у кого имеется E-ticket.

В свою очередь издание приводит в пример выброшенные на елки и новогодний антураж десятки и сотни миллионов гривен, акцентируя внимание на том, что они обошлись Харькову гораздо дороже, чем бы потянула дотация горэлектротранспорта за льготный проезд незащищенных слоев населения. По словам журналистов, в горсовете сидят чиновники, которые оторваны от реальной жизни и не понимают, что люди пенсионного возраста часто пользуются правом бесплатного проезда, чтобы поехать на более дешевый рынок или аптеку, помочь детям с внуками и тому подобное.

Как известно, с 1 марта в метро и наземном электротранспорте Харькова отплата будет осуществляться только контактной картой. Льготники из пригорода и других населенных пунктах потеряют право бесплатного проезда.

Напомним, в харьковском троллейбусе безжалостно отомстили пассажиру.

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