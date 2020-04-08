Вагоны Харьковского метрополитена будет ремонтировать фирма, которую связывают с бывшим главой Холодногорской РДА Максимом Мусеевым, завербованным российской ФСБ

Соглашение на плановый ремонти техобслуживание 326 вагонов до конца 2021 года на 184 280 000 гривен КП «Харьковский метрополитен» заключило с ООО «Ваго-Рев», передает сайт «Наші гроші» со ссылкой на систему ProZorro.

По информации журналистов, договор будет заключен по результатам неконкурентной переговорной процедуры.

Ранее метрополитен дважды объявлял открытые торги по этому ремонту, но их отменили из-за отсутствия достаточного количества участников, поскольку на них прошел только «Ваго-Рев».

Эта компания уже попадала в поле зрения правоохранителей. Ее подозревали в фиктивном ремонте подвижного состава после того, как в 2016 году было заключено соглашение на 724 миллиона гривен. На предмет возможной растраты средств метрополитена следователи проверяли трех главных подрядчиков. Кроме «Ваго Рев», это были «Системы прогрессивной очистки» и ООО «Специализированный «Проектно строительный монтажный поезд-753». Все они относятся к сфере влияния бывшего главы администрации Холодногорского района, депутата Харьковского горсовета Максима Мусеева.

В октябре 2018 года СБУ выяснила, что этот чиновник – агент ФСБ, который, имея доступ к государственной тайне, собирал и передавал информацию российским кураторам. Он сбежал в РФ, поэтому арестовать его не удалось до сих пор, а пост главы РГА он занимал с 2012 по 2019 год.

Но вернемся к «Ваго-Рев». В 2018-м суд избрал меру пресечения экс-директору компании Геннадию Долженко, а в рамках дела были арестованы банковские счета фирмы. Правда, уже в 2019 году арест сняли.

Сейчас фирма оформлена на аудитора из Израиля Евгения Ананченко и на ООО «Харьков Инвест Проект» днепровчанина Виталия Журавлева.

В истории с фирмой всплыло и имя скандального экс-нардепа Михаила Добкина. Дело в том, что Ирина Перова, которая является одним из акционеров «Ваго-Рев», прописана в квартире, принадлежащей Алле Добкиной, дочери политика.

Среди акционеров компании также является бизнесмен Александр Лившиц из Кривого Рога.

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