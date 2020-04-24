17 марта Харьковский метрополитен приостановил работу в связи с введением карантина из-за эпидемии китайского вируса

Городские власти до последнего противились распоряжению Кабинета министров, мотивируя это тем, что остановка метро спровоцирует транспортный коллапс, однако в этом противостоянии мэр Геннадий Кернес потерпел поражение и вынужден был выполнить требование правительства, как ранее это сделали Киев и Днепр, передает Politeka.net.

Через некоторое время Харьковский горсовет обратился в Кабмин с просьбой возобновить работу метрополитена хотя бы частично, однако разрешения не последовало.

По словам градоначальника, на то, чтобы снова запустить работу метро, нужно добро от Кабинета министров и 40 минут времени.

«Метро харьковское находится в таком состоянии, что только скажут, что карантин закончился, метро может ехать через 40 минут - и оно поедет», – заявил Кернес журналистам.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, метро в Киеве, Харькове и Днепре запустят тогда, когда статистика заболеваемости коронавирусом пойдет на спад. Учитывая нынешнюю тенденцию распространения эпидемии, метро возобновит работу не так скоро, как об этом мечтают жители городов.

«В случае положительной динамики, уменьшения количества заболевших и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения. Однако о конкретных сроках говорить преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль», – пояснил чиновник.

Тем временем сотрудникам Харьковского метрополитена задерживают заработную плату. Кернес подтвердил журналистам эту информацию, однако не уточнил, о каком периоде идет речь и как решается этот вопрос.

Напомним, у Кернеса отдали 184 млн. грн фирме, связанной с агентом ФСБ.

Как сообщала Politeka, угрозы Кернеса нардепу попали на видео.

Также Politeka писала, что у Кернеса пенсионеров заставят платить за активный образ жизни.