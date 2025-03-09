За прогнозом погоди синоптиків, наступного тижня з 10 по 16 березня у Харкові очікується похолодання до +1 градуса.

Синоптики розповіли, чого очікувати від прогнозу погоди у Харкові та Харківській області на тижні з 10 по 16 березня року, повідомляє Політека.

За даними синоптики, прогноз погоди в Харкові на тиждень з 10 по 16 березня передбачає мінливу хмарність, опадів не очікується.

Згідно з прогнозом погоди в середині місяця температура вдень досягне +13...+17 градусів, вночі від +5 до +9.

У південних та центральних областях України подекуди може бути навіть до +18 градусів.

Весна 2025 року у Харкові та області буде трохи тепліше на 1-2 градуси порівняно з нормою.

Синоптики прогнозують сухі умови погоди у Харкові на тиждень із 10 по 16 березня.

Крім того, у березні в Харкові очікується дефіцит опадів, у травні ситуація, ймовірно, збережеться, адже опади можуть бути на третину менше, ніж зазвичай.

Поки що харків'яни можуть насолоджуватися теплом, адже невелике похолодання очікується після 14 березня.

Синоптики у прогнозі погоди у Харкові на тиждень з 10 по 16 березня попереджають, що у цей час буде холодніше, ніж на початку місяця.

Температура повітря знижуватиметься до +1…+4 градусів.

Третя декада березня буде найтеплішою, температура підніметься до +11…+13 градусів.

31 березня, за прогнозом синоптиків, температура повітря у Харкові може піднятися до рекордних +18 градусів.

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