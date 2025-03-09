По прогнозу погоды синоптиков, на следующей неделе с 10 по 16 марта в Харькове ожидается похолодание до +1 градуса.

Синоптики рассказали, чего ожидать от прогноза погоды в Харькове и Харьковской области на неделе с 10 по 16 марта года, сообщает Политека.

По данным синоптикиов, прогноз погоды в Харькове на неделю с 10 по 16 марта предусматривает переменную облачность, осадков не ожидается.

Согласно прогнозу погоды в середине месяца температура днем ​​достигнет +13...+17 градусов, ночью от +5 до +9.

В южных и центральных областях Украины местами может быть даже до +18 градусов.

Весна 2025 года в Харькове и области будет немного теплее на 1-2 градуса по сравнению с нормой.

Синоптики прогнозируют более сухие условия погоды в Харькове на неделю с 10 по 16 марта.

Кроме того, в марте в Харькове ожидается дефицит осадков, в мае ситуация вероятно сохранится, ведь осадки могут быть на треть меньше, чем обычно.

Пока харьковчане могут наслаждаться теплом, ведь небольшое похолодание ожидается после 14 марта.

Синоптики в прогнозе погоды в Харькове на неделю с 10 по 16 марта предупреждают, что в этт время будет холоднее, чем в начале месяца.

Температура воздуха будет снижаться до +1… +4 градусов.

Третья декада марта будет самой теплой, температура поднимется до +11…+13 градусов.

31 марта, по прогнозу синоптиков, температура воздуха в Харькове может подняться до рекордных +18 градусов.

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