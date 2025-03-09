На 10 березня прогноз погоди в Харкові та Харківській області поки порадує українців, але далі очікується погіршення погодних умов.

Поки природа бʼє нові температурні рекорди, синоптики розповіли, яким буде прогноз погоди в Харкові та Харківській області на 10 березня, повідомляє Політека.

На понеділок, 10 березня 2025 року, в Харківській області очікується мінлива хмарність. Опадів не буде, але вночі та вранці спуститься легкий туман. Південний вітер буде помірним, до 5-10 метрів за секунду.

Що стосується температури повітря, то прогноз погоди в Харківській області на 10 березня передбачає вночі місцями до -2 градусів морозу, місцями до +3 тепла. А вдень температура на Харківщині підніметься до +11+16 градусів, пише Політека.

У самому Харкові 10 березня вночі очікується від 0 до +2 градусів, а вдень повітря прогріється до +13+15 градусів тепла. Так само, відповідно до прогнозу погоди, очікується мінлива хмарність, слабкий туман вранці та відсутність опадів протягом дня.

Тим часом у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, що погода в березні бʼє нові рекорди. Зокрема в Харкові 8 березня 2025 року було зафіксовано максимальну температуру для цього дня за десятки років спостережень. Повітря прогрілося до +18,6 градусів, що на 1,5 градуси перевищило попередній рекорд, який тримався з 2020 року.

Синоптики також розповіли, що після 10 березня прогноз погоди в Харкові та Харківській області почне трішки погіршуватися. У вівторок та середу потепління продовжиться, але в регіон прийдуть дощі та сильний вітер із поривами до 15-20 метрів за секунду.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.