На 10 марта прогноз погоды в Харькове и Харьковской области пока порадует украинцев, но дальше ожидается ухудшение погодных условий.

Пока природа бьет новые температурные рекорды, синоптики рассказали, каким будет прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 10 марта, сообщает Политека.

В понедельник, 10 марта 2025 года, в Харьковской области ожидается переменная облачность. Осадков не будет, но ночью и утром опустится лёгкий туман. Южный ветер будет умеренным, до 5-10 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то прогноз погоды в Харьковской области на 10 марта предусматривает ночью местами до -2 градусов мороза, местами до +3 тепла. А днем ​​температура в Харьковской области поднимется до +11+16 градусов, пишет Политека.

В самом Харькове 10 марта ночью ожидается от 0 до +2 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +13+15 градусов тепла. Также, согласно прогнозу погоды, ожидается переменная облачность, слабый туман утром и отсутствие осадков в течение дня.

Тем временем в Харьковском региональном центре гидрометеорологии рассказали, что погода в марте бьет новые рекорды. В частности, в Харькове 8 марта 2025 года была зафиксирована максимальная температура для этого дня за десятки лет наблюдений. Воздух прогрелся до +18,6 градусов, что на 1,5 градуса превысило предыдущий рекорд, который держался с 2020 года.

Синоптики также рассказали, что после 10 марта прогноз погоды в Харькове и Харьковской области начнет немного ухудшаться. Во вторник и среду потепление продолжится, но в регион придут дожди и сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

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