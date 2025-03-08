Експерти центру з гідрометеорології розкрили, чим здивує прогноз погоди в Харкові та Харківській області на 9 березня.

Українські синоптики поділилися детальним прогнозом погоди у Харкові та Харківській області на неділю, 9 березня 2025 року, повідомляє Політека.

У Харкові та Харківській області 9 березня 2025 року очікується мінлива хмарність, вночі та вранці опуститься слабкий туман. Опадів не прогнозується.

Вітер 9 березня на Харківщині буде південно-східним, слабким, лише до 3-8 м/с, пише Політека.

За даними Харківського регіонального центру гідрометеорології, прогноз погоди у Харкові 9 березня порадує мешканців теплою погодою. Якщо вночі у Харкові очікується від 0 до +2 градусів, то вдень повітря прогріється до +14+16 градусів.



Що стосується Харківської області, то 9 березня очікується ясна погода. Вночі та вранці можливий слабкий туман, тому автомобілістів просять бути обережними на дорогах через знижену видимість.

Вітер помірний, південно-східний, зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

У Харківській області температура 9 березня становитиме від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла вночі, а вдень – +12+17 градусів тепла.

Синоптики також зазначили, що прогноз погоди у Харкові та Харківській області на понеділок, 10 березня, буде досить схожим. Знову очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер знову південно-східний, але трохи сильніший – до 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря в Харківській області вночі знизиться місцями до -1 градуса морозу, а вдень підніметься до +10+15.

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