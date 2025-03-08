Эксперты центра гидрометеорологии раскрыли, чем удивит прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 9 марта.

Украинские синоптики поделились подробным прогнозом погоды в Харькове и Харьковской области на воскресенье, 9 марта 2025 года, сообщает Политека.

В Харькове и Харьковской области 9 марта 2025 ожидается переменная облачность, ночью и утром опустится слабый туман. Осадков не прогнозируется.

Ветер 9 марта в Харьковской области будет юго-восточным, слабым, лишь до 3-8 м/с, пишет Политека.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, прогноз погоды в Харькове 9 марта порадует жителей теплой погодой. Если ночью в Харькове ожидается от 0 до +2 градусов, то днем ​​воздух прогреется до +14+16 градусов.



Что касается Харьковской области то 9 марта ожидается ясная погода. Ночью и утром возможен слабый туман, поэтому автомобилистов просять быть осторожными на дорогах из-за сниженой видимости.

Ветер умеренный, юго-восточный, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

В Харьковской области температура 9 марта составит от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла ночью, а днем ​​– +12+17 градусов тепла.

Синоптики также отметили, что прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на понедельник, 10 марта, будет достаточно схожим. Снова ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер снова юго-восточный, но немного сильнее – до 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в Харьковской области ночью снизится местами до -1 градуса мороза, а днем ​​поднимется до +10+15.

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