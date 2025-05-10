Подорожчання продуктів у травні у Харкові продовжується і, здається, вже перетворилось на постійну тенденцію.

Подорожчання продуктів у травні у Харкові дуже яскраво відобразилося на м'ясі та молочці, повідомляє Politeka.

За даними agronews, як показує аналіз, вартість свинини, наприклад, свинячої грудинки, зросла з 201,52 до 211,45 грн за кілограм. В окремих магазинах ціни можуть варіюватися: так, в Auchan вона коштує від 199,90, що є більш вигідною пропозицією.

А ось лопатка, яка раніше продавалася за 211,81, тепер обійдеться в середньому в 226,97 гривень, при цьому в Metro за неї просять 217,90. Тож подорожчання продуктів у травні у Харкові вже відчувається.

Найбільше вразили ціни на ошийок — він додав 30 гривень, піднявшись з 300,37 до 330,53 за кіло. Найвигідніше його наразі можна придбати у Novus — 319,00. Інші частини свинини, такі як підчеревина та ребра, теж підскочили, зростаючи в середньому на 14-15.

Подорожчання продуктів у травні у Харкові позначилося і на молочці. Зокрема, вершкове масло «Селянське» за 200 г коштує в середньому 116,95 — це трохи дешевше, ніж у квітні, коли ціна становила 117,25. Водночас «Яготинське» виросло з 104,72 до 106,45.

Молоко «Простоквашино» 1% також стало коштувати більше, піднявшись до 53,56 за 900 мл. А «Яготинське» 2,6% піднялося ще більше — на 8,4%, до 57,35. Вражаюче зростання спостерігається і на творог: «Простоквашино» 9% тепер коштує в середньому 93,66, що на 4,1% більше, ніж в квітні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують зарплату у 30 тисяч, перелік вакансій з гідною оплатою.

Також Politeka писала, Пенсія в Харківській області: виплати зросли, скільки тепер виплачують пенсіонерам.

Як повідомляла Politeka, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують гарну роботу з чималою оплатою, заплатять 20 тисяч.