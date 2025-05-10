Подорожание продуктов в мае продолжается в Харькове и, кажется, уже превратилось в постоянную тенденцию.

Подорожание продуктов в мае в Харькове очень ярко отразилось на мясе и молочке, сообщает Politeka.

По данным agronews, как показывает анализ, стоимость свинины, например свиной грудинки, выросла с 201,52 до 211,45 грн за килограмм. В отдельных магазинах цены могут варьироваться: да, в Auchan она стоит от 199,90, что является более выгодным предложением.

А вот лопатка, которая раньше продавалась за 211,81, теперь обойдется в среднем в 226,97 гривен, при этом у Metro за нее просят 217,90. Так что подорожание продуктов в мае в Харькове уже ощущается.

Больше всего поразили цены на ошеек — он прибавил 30 гривен, поднявшись с 300,37 до 330,53 за кило. Выгоднее всего его сейчас можно приобрести у Novus — 319,00. Остальные части свинины, такие как подбрюшина и ребра, тоже подскочили, вырастая в среднем на 14-15.

Подорожание продуктов в мае в Харькове сказалось и на молочке. В частности, сливочное масло «Крестьянское» за 200 г стоит в среднем 116,95 – это немного дешевле, чем в апреле, когда цена составляла 117,25. В то же время "Яготинское" выросло со 104,72 до 106,45.

Молоко "Простоквашино" 1% также стало стоить больше, поднявшись до 53,56 за 900 мл. А «Яготинское» 2,6% поднялось еще больше – на 8,4%, до 57,35. Впечатляющий рост наблюдается и на творог: «Простоквашино» 9% теперь стоит в среднем 93,66, что на 4,1% больше, чем в апреле.

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