Місцеві мешканці обговорюють подорожчання проїзду у Дніпропетровській області, адже це неприємно б'є по гаманцях.

Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області зачепило міжміські маршрути та громадський транспорт у самому Дніпрі, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області відбулося в автобусах з Кам’янського до Дніпра, як від залізничного вокзалу, так і з лівого берега. Вартість змінилася ще з 20 січня 2025 року.

Як наголосив перевізник "Інтерспецмаркет", який обслуговує маршрути № 100 від залізничного вокзалу Кам'янського до облцентру та № 215 від АВЦ в зворотньому напрямку, зараз квиток коштує 60 гривень, замість 50.

Маршрут "Кам’янське (к/р Мир) до облцентру (цирк)" обслуговує перевізник "Експрес 2001". За інформацією адміністрації АТП, раніше квиток коштував 60, а тепер - 70 гривень.

Причини подорожчання проїзду у Дніпропетровській області - це зростання цін на запчастини, збільшення податків та зростання вартості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. За новим законом з 1 січня 2025 року застрахувати один автобус на пів року тепер коштує щонайменше 8000 грн.

Зміни торкнулися і облцентру. Гранична вартість тарифу в автобусі становить 20. В електротранспорті та метрополітені - 10 грн. Серед причин, знову таки, називають зростання вартості енергоресурсів, курсу євро, використання автопідприємствами потужних дизельних генераторів через відключення електроенергії.

Також це пов'язано зі зростанням мінімальної заробітної плати, податків передусім військовий збір, необхідність оподаткування працівників, яким потрібно бронювання водії технічний персонал.

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