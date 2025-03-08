В "Укрнерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі та чи планують графіки відключення світла на 9 березня в Харкові та Харківській області.

Ситуація в енергосистемі змінюється, тому й дані щодо графіків відключення світла в Харкові та Харківській області на 9 березня також іще можуть змінитися, пише Політека.

Російські окупаційні війська продовжують завдавати масованих ракетно-дронових атак, цілями яких зокрема стають українські енергообʼєкти. У результаті цих атак можуть відбуватися знеструмлення споживачів, але енергетики намагаються максимально оперативно проводити аварійно-відновлювальні роботи.

Чи є причини для запровадження графіків відключення світла в Харкові та Харківській області 9 березня.

Як повідомляють в "Укренерго", зараз по Україні, зокрема в Харкові та Харківській області, спостерігається зниження споживання електроенергії. Все завдяки потеплінню та сонячній погоді, яка значно підвищила ефективність роботи побутових СЕС (сонячних електростанцій), пише Політека.

Наразі повідомлень про необхідність запровадження стабілізаційних або аварійних графіків відключення світла в Харкові та Харківській області від "Укренерго" не надходило. Так само в "Харківобленерго" на 9 березня не планується проведення планових ремонтних чи профілактичних робіт в енергомережі, які потребували б відключення електроенергії у споживачів.

Але в "Укренерго" нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Якщо графіки відключення світла в Харкові та Харківській області таки будуть застосовуватися, про це можна дізнатися на офіційній сторінці вашого обленерго.

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