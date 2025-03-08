В "Укрнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме и планируют ли графики отключения света на 9 марта в Харькове и Харьковской области.

Ситуация в энергосистеме меняется, поэтому и данные по графикам отключения света в Харькове и Харьковской области на 9 марта также могут измениться, пишет Политека.

Российские оккупационные войска продолжают наносить массированные ракетно-дроновые атаки, целями которых в частности становятся украинские энергообъекты. В результате этих атак может происходить обесточивание потребителей, но энергетики пытаются максимально оперативно проводить аварийно-восстановительные работы.

Есть ли причины для введения графиков отключения света в Харькове и Харьковской области 9 марта.

Как сообщают в "Укрэнерго", сейчас по Украине, в частности, в Харькове и Харьковской области, наблюдается снижение потребления электроэнергии. Все благодаря потеплению и солнечной погоде, значительно повысившей эффективность работы бытовых СЭС (солнечных электростанций), пишет Политека.

Сообщений о необходимости введения стабилизационных или аварийных графиков отключения света в Харькове и Харьковской области от "Укрэнерго" не поступало. Также в "Харьковоблэнерго" на 9 марта не планируется проведение плановых ремонтных или профилактических работ в энергосети, которые потребовали бы отключения электроэнергии у потребителей.

Но в "Укрэнерго" напоминают, что ситуация в энергосистеме может измениться. Если графики отключения света в Харькове и Харьковской области будут применяться, об этом можно узнать на официальной странице вашего облэнерго.

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