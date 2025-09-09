Місцевим мешканцям варто враховувати графік відключення газу у Львівській області з 10 до 12 вересня.

Графік відключення газу у Львівській області з 10 до 12 вересня означає обмеження для деяких жителів регіону, повідомляє Politeka.

Як інформують у офіційному Телеграм-каналі місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу у Львівській області з 10 до 12 вересня буде введений через планові ремонтні роботи та ліквідацію аварійних ситуацій.

Графік відключення газу у Львівській області з 10 до 12 вересня, перш за все, торкнеться Червоноградського управління. Тут 10.09 від 08:00 газопостачання буде припинене у зв’язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт.

Незручності доведеться терпіти жителям сіл Оглядів, Монастирок Оглядівський, Опліцько, Нивиці, Топорів, Гута, Горбачі, Заболото, Лісове та Леньків. Відновлення подачі блакитного палива планується 11.09 після 16:00.

Наступного дня, 11.09, з 09:00 до 15:00 заплановані аварійні роботи, які триватимуть у зоні відповідальності Яворівського управління. Там буде ліквідовано витоки на підземних газопроводах, унаслідок чого без блакитного палива залишаться 248 абонентів у селах Бунів та Іваники.

Окремо повідомляють про масштабніші ремонтні заходи на території Золочівського управління. Вони триватимуть з 09:00 11.09 до 16:00 12.09 і торкнуться великої кількості населених пунктів.

Серед них Берлин, Лагодів, Язлівчик, Конюшків, Смільно, Сиданівка, Гаї, Пониковиця, Голосковичі, Лугове, Заболотці, Висоцько, Суходоли, Дуб’є, Лучківці, Ясенів, Дітківці, Гаї-Дітковецькі, Гаї-Суходільські, Гаї-Смоленські.

А також села Салашка, Суховоля, Бучина, Сухота, Глушин, Гаї Дуб’євські, Підгір’я, Переліски, Пониква, Орани, Боратин, Ковпин, Косарщина, Малі Переліски, Великі Переліски, Ражнів, Вовковатиця, Велин, Підгірці, Загірці, Чішки, Кути.

