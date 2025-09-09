Графік відключення газу у Львівській області з 10 до 12 вересня означає обмеження для деяких жителів регіону, повідомляє Politeka.

Як інформують у офіційному Телеграм-каналі місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу у Львівській області з 10 до 12 вересня буде введений через планові ремонтні роботи та ліквідацію аварійних ситуацій.

Графік відключення газу у Львівській області з 10 до 12 вересня, перш за все, торкнеться Червоноградського управління. Тут 10.09 від 08:00 газопостачання буде припинене у зв’язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт.

тариф на газ, плита, газ

Незручності доведеться терпіти жителям сіл Оглядів, Монастирок Оглядівський, Опліцько, Нивиці, Топорів, Гута, Горбачі, Заболото, Лісове та Леньків. Відновлення подачі блакитного палива планується 11.09 після 16:00.

Наступного дня, 11.09, з 09:00 до 15:00 заплановані аварійні роботи, які триватимуть у зоні відповідальності Яворівського управління. Там буде ліквідовано витоки на підземних газопроводах, унаслідок чого без блакитного палива залишаться 248 абонентів у селах Бунів та Іваники.

Окремо повідомляють про масштабніші ремонтні заходи на території Золочівського управління. Вони триватимуть з 09:00 11.09 до 16:00 12.09 і торкнуться великої кількості населених пунктів.

Серед них Берлин, Лагодів, Язлівчик, Конюшків, Смільно, Сиданівка, Гаї, Пониковиця, Голосковичі, Лугове, Заболотці, Висоцько, Суходоли, Дуб’є, Лучківці, Ясенів, Дітківці, Гаї-Дітковецькі, Гаї-Суходільські, Гаї-Смоленські.

А також села Салашка, Суховоля, Бучина, Сухота, Глушин, Гаї Дуб’євські, Підгір’я, Переліски, Пониква, Орани, Боратин, Ковпин, Косарщина, Малі Переліски, Великі Переліски, Ражнів, Вовковатиця, Велин, Підгірці, Загірці, Чішки, Кути.

